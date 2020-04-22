بالصور.. كبسولة عزل للمصابين بكوفيد 19 في دبي

أعلنت الحكومة الإماراتية، الثلاثاء، عن توفير أول كبسولة لنقل المصابين بفيروس كورونا والحالات الحادة، دون تعريض الكوادر الطبية لخطر انتقال العدوى.

وكشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن الكبسولة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الإمارات والمنطقة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء عملية نقل المصاب.

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وتعد الكبسولة من أهم الإجراءات الوقائية المستخدمة حالياً في دبي، وصممت على شكل سرير يغلق بطريقة محكمة مع وجود مكانين للتهوية، لمساعدة المريض على التنفس، وعزل الحالة حتى وصولها إلى المستشفى.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـصحيفة الإمارات اليوم، إن سعر الكبسولة الواحدة، يقدّر بنحو 250 ألف درهم، وهي عبارة عن سرير متنقل، ومحكم الغلق لمنع انتقال العدوى إلى المسعفين أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، مع وجود أماكن للتهوية، ويمكن للأطباء أو المسعفين التعامل مع المريض من خلالها.

وذكر أن المؤسسة ستخضع كل المسعفين لدورات تدريبية لاستخدامها، للتعامل مع كل الحالات البليغة التي تعاني أمراضاً معدية مثل كوفيد 19.

كما لفت إلى أنه سيتم تجربة الكبسولة وإخضاعها لعملية تقييم شاملة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم التوسع في شراء أعداد منها حسب الحاجة والطلب على استخدامها. وأكد بن دراي أن الكبسولة تعد من أحدث الأدوات الإسعافية على مستوى المنطقة.