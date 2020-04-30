رغم كورونا.. الصين تدشن ثاني سفنها الهجومية الجديدة

في توقيت ربما يكون له أكثر من مغزى، دشنت الصين سفينة عسكرية هجومية برمائية ثانية منذ أسبوع. وتزن السفينة وهي من طراز 075 نحو 40,000 طن، وفقا لما نشرته وكالة أنباء UPI نقلا عن صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية وصحيفة "أورينتال ديلي نيوز" في هونغ كونغ، بعد أكثر من أسبوع من تواتر أخبار بوقوع حريق على متن السفينة الجديدة، التي يخطط جيش التحرير الشعبي الصيني لبناء ما مجموعه أربع سفن هجومية أخرى منها وحاملة طائرات بحلول عام 2025.

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ولا تزال الصين تفرض إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، لكن تزعم الحكومة الصينية أن الوضع استقر إلى حد كبير، بالإضافة إلى حادث الحريق في حوض بناء السفن، إلا أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية قالت إن السفينة الهجومية طراز 075 الجديدة قادرة على القيام بمهامها المختلفة في البحر، مع التنويه إلى أنها سفينة برمائية مُطورة ذاتيا.

ومن المرجح أن تدخل السفينة الصينية في منافسة ومقارنة مع قدرات وإمكانيات المركبة العسكرية الأميركية USS Wasp وهي أيضا هجومية برمائية متعددة الأغراض.

ووفقا للتقارير، فإن السفينة الصينية قادرة على الإبحار بسرعة 30 عقدة، ويمكنها حمل حوالي 1208 من أفراد الطاقم و28 طائرة هليكوبتر. وتقول التقارير إن السفينة البرمائية يمكن أن تكون مجهزة أيضا بنظام صواريخ HongQi-10 أرض - جو ومنظومة مدفعية مرتقبة يُقال أنها يمكن أن تطلق 10000 قذيفة في الدقيقة.

وقبيل مراسم التدشين بأكثر من أسبوع كانت وسائل الإعلام الصينية قد تداولت أنباء عن اندلاع حريق في حوض بناء السفن، ولكن بحسب ما نشرته Naval News فإنه على الرغم من " أن أضرار الحريق تبدو سطحية من الخارج، فلا توجد طريقة لمعرفة مدى أو نوع الضرر، الذي حدث داخل [مهبط المروحيات] وما إذا كان الحادث سيؤثر على التجارب البحرية المرتقبة".