في هذا البلد.. "درون" تنقل عينات كورونا

تراهن شركة "سبارتكس" البولندية لصناعة الطائرات المسيّرة على نجاح طائراتها في إنقاذ المصابين من خلال تسريع عمليات تسليم عينات اختبارات فيروس كورونا والإمدادات الطبية.

وصرحت الشركة، الخميس، أنها نجحت في نقل عينات لاختبارات فيروس كورونا من مستشفى في وارسو إلى آخر في رحلة تجريبية تأمل أن تمهد الطريق لاستخدام تكنولوجيا الطائرات المسيّرة للأغراض الطبية.

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من جانبه، قال مؤسس الشركة وكبير مهندسيها سلاوومير هوتشالا إن رحلة العودة لطائرة "هيرميس في 8 أم تي" المسيّرة "كانت ناجحة بالمطلق".

وأضاف "استغرقت رحلة الطائرة التي تسير بسرعة 12 مترا في الثانية عدة دقائق فقط على ارتفاع 80 مترا" من المستشفى الأول الى الثاني، متابعا أن المسافة بين المستشفيين المجهزين بمهبط مروحيات تبلغ 3,4 كيلومتر.

هذا ونقلت سبارتاكس عن أحد المستشفيين قوله إن نقل عينات الاختبارات بواسطة الطائرات المسيرة يمكن أن يصبح حيويا في مكافحة وباء فيروس كورونا من خلال زيادة معدل الفحوص.

إلى ذلك، يلازم البولنديون منازلهم منذ الشهر الماضي في إطار اجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 628 وفاة واصابة أكثر من 12,700 في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة.

أكثر فاعلية وأسرع من الإسعاف

وتم تعديل طائرة شركة سبارتكس المسيّرة لتتكيف مع عمليات النقل الطارئ للدم والأدوية والمعدات الطبية، وأيضا القلوب المخصصة للزرع.

وقال صانعها إنها تسير بسرعة تزيد عن 80 كيلومتراً في الساعة، وهي أكثر فاعلية وأسرع من سيارة الإسعاف التقليدية كونها تتجنب الاختناقات المرورية.

كما أشار بيان الشركة إلى أن الرحلة التجريبية أشرف عليها خبراء طبيون يعملون مع وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة.

ومن مقرها في مدينة كاتوفيتشي في جنوب بولندا، قالت الشركة التي تنتج عدة أنواع من الطائرات المسيّرة، بما في تلك المخصصة للأمور العسكرية، إنها أمضت سنوات في العمل على النسخة الطبية من "هيرميس في 8 ام تي".