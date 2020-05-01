بوينغ تطور درون بقدرات قتالية واستطلاعية مدهشة

يشهد درون بوينغ الهجومي "لويال وينغمان" طفرة في التطوير وتجميع الأجزاء حيث تم إنجاز تجميع جسم الطائرة ذاتية التحكم خلال بضعة أسابيع قليلة، وفقا لما نشره موقع "New Atlas".

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ويجري حاليا تطوير أول نماذج أولية من الدرون الهجومي Loyal Wingman بعد اكتمال مراحل تركيب أنظمة التحليق والتحكم مما سمح بإجراء اختبار وظيفي وتقييم لمدى تكامل معدات الهبوط بالدرون.

ويتم تطوير ثلاثة إصدارات من درون "لويال وينغمان" لصالح برنامج التطوير المتقدم بسلاح الجو الملكي الأسترالي RAAF، والذي يهدف إلى إنتاج طائرة مُسيرة تعمل بالطاقة النفاثة يمكن أن تشارك في عمليات حربية إلى جانب المقاتلات المأهولة وغير المأهولة. ويشارك في إنتاج درون "لويال وينغمان" تحالفًا يضم 16 صناعة أسترالية، ومن المقرر أن يتم طرح الدرون المتطور للبيع في السوق العالمية.

ويبلغ طول الدرون 11.7 متر ويوظف أحدث نظم الهندسة الرقمية والمواد المركبة المتقدمة وتم تجهيزه بأجهزة استشعار يمكن تعديلها حسب الاحتياجات والطلبيات. ويمتاز درون "لويال وينغمان" بمدى تحليق متواصل يصل إلى 3704 كم، فضلا عن "أداء يشبه المقاتلات المأهولة". ولكن لم يتم الإعلان بعد عن الأسلحة الهجومية التي سيتم تجهيز الدرون بها، بيد أن أنظمة الطائرات المُسيرة تشمل في الغالب أنظمة الحرب الإلكترونية وحزم أجهزة الاستشعار للاستخبارات والمراقبة ومهام الاستطلاع.

وقال شاين أرنوت، مدير برنامج فرق قوة الجو في بوينغ: "نحن مستمرون في السير نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحليق درون لويال وينغمان في وقت لاحق من هذا العام حتى نتمكن من إطلاع عملائنا والعالم على ما يمكن أن تفعله هذه القدرات المُسيرة عن بعد".