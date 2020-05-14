أصابت العلماء بالدوار.. طيور البطريق تطلق "غاز الضحك"

أظهرت دراسة دنماركية الخميس أن طيور البطريق الملك في أنتركتيكا تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز أو غاز الضحك عبر برازها ما جعل الباحثين يصابون بالدوار خلال دراستها.

وقال المشرف على الدراسة البروفيسور بو إلبرلينغ من قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية في جامعة كوبنهاغن "تنتج هذه البطاريق مستويات عالية من أكسيد النيتروز حول مستعمراتها".

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كما أضاف أنه أثناء دراسة مستعمرات طيور البطريق الملك في جزيرة ساوث جورجيا بين أميركا الجنوبية وأنتركتيكا، "أصيب الباحثون بالدوار إذ كانوا محاطين ببراز البطاريق".

وإلى جانب كونه مضرا بالمناخ، فإن أكسيد النيتروز له تأثير مشابه لغاز الضحك المهدئ الذي يستخدمه طبيب الأسنان. وأكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ 300 مرة من ثاني أكسيد الكربون.

ويتم تفسير وجود هذه الغازات في فضلات البطاريق بالنظام الغذائي لهذه الطيور التي تقتات بالكريليات والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين.

هذا ويطلق النيتروجين من براز البطاريق في بكتيريا التربة والأرض ثم يحول إلى أكسيد النيتروز وهو نوع من غازات الدفيئة.

في حين، قال إلبرلينغ "في حين أن انبعاثات أكسيد النيتروز في هذه الحالة ليست كافية للتأثير على ميزانية الطاقة الإجمالية للأرض، فإن نتائجنا تساهم في معرفة جديدة حول طريقة تأثير مستعمرات البطريق على البيئة المحيطة بها، وهو أمر مثير للاهتمام لأن المستعمرات أصبحت أكثر انتشارا بشكل عام".