بسبب الفيروس.. مرض يصيب الأطفال

توصل فريق من العلماء إلى أول دليل واضح على أن الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال، تسبب حالة التهابات تشبه أعراض داء كاواساكي، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.



ويعتبر داء كاواساكي، أو متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية، هو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم، ويؤثر على جدرانها مما قد يسبب التوسعات الشريانية خاصة الشرايين التاجية، التي تغذي القلب، ويؤثر كذلك على العديد من الأعضاء، مثل الجلد والعقد الليمفاوية والأغشية المخاطية.

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هذا وكشفت دراسة أجراها فريق علماء من جامعة برمنغهام، على رأسهم دكتور أليكس ريختر وبروفيسور آدم كانينغهام، على ثمانية أطفال تم إدخالهم إلى مستشفى برمنغهام يعانون من هذه الحالة أنهم كانوا مصابين بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع من ظهور الأعراض.

وعلى الرغم من أن الاختبار التقليدي لتشخيص كوفيد-19 بين البالغين لم يكشف إصابة أي من الأطفال بالعدوى، لكن أظهر اختبار الأجسام المضادة المصممة خصيصًا أن المرضى الصغار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا وأنتجوا أجسامًا مضادة لمحاربة العامل الممرض.

ربما تكون قاتلة

إلى ذلك، يقول الأطباء المعالجون إن اختبارات الأجسام المضادة هي الطريقة الوحيدة لتحديد وجود عدوى فيروس كورونا بدقة عند الأطفال، الذين يعانون من حالة الالتهاب المفرط، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

ولا يزال من غير المعروف سبب تطور المتلازمة بعد أسابيع من الإصابة، لكن يرجح العلماء أنها ربما تكون ناتجة عن رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي للجسم، والذي يمكن أن يتسبب في تلف خلايا الجسم نفسها. تم رصد ظاهرة مماثلة لدى بعض البالغين الذين بلغوا مراحل حرجة من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ويعتقد الأطباء أنها ربما تكون مميتة.

مسمى مؤقت

وتم إطلاق تسمية PIMS-TS على المتلازمة، التي تصيب الأطفال بشكل مبدئي، وهو اختصار لـ"متلازمة الالتهابات متعددة النظم للأطفال المرتبطة مؤقتًا بفيروس كورونا".

ولكن يقول العلماء البريطانيون إن هذا التعريف غير دقيق لأن المرض لا "يرتبط مؤقتًا" بفيروس كورونا وإنما هو ينجم عن العدوى بالفيروس.