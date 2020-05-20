من الأرشيف.. لقطات لنمر منقرض من عام 1935

عرضت أستراليا لقطات أرشيفية للنمر التسماني المنقرض الشبيه بالذئاب وهو يتجول في قفصه عام 1935.

وأصدر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا، آخر مقطع فيديو مدته 21 ثانية معروف للحيوان المفترس، الذي أعلن انقراضه عام 1936.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy — NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020

وتظهر اللقطات نمرا يدعى بنجامين، الذي تميز بذيله الطويل وظهره المخطط، وهو في حديقة الحيوان في مدينة هوبارت، عاصمة ولاية تاسمانيا.

أما المقطع، فهو جزء من فيلم تم تصويره عام 1935، "تسمانيا، بلاد العجائب"، واعتبر بنجامين آخر نمر من نوعه.

والنمور التسمانية هي ثديات آكلة للحوم وبدت وكأنها مزيج من الذئاب والثعالب والقطط الكبيرة، وافترس هذا النوع حيوانات الكنغر والجرابيات الأخرى وكذلك القوارض والطيور الصغيرة.

وانتشر النمر التسماني في جميع أنحاء قارة أستراليا ومن المحتمل أنه انقرض، بسبب المنافسة مع حيوانات الدنغو وضغط الصيد من قبل البشر.