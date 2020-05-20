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من الأرشيف.. لقطات لنمر منقرض من عام 1935

المصدر: دبي - العربية.نت
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عرضت أستراليا لقطات أرشيفية للنمر التسماني المنقرض الشبيه بالذئاب وهو يتجول في قفصه عام 1935.

وأصدر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا، آخر مقطع فيديو مدته 21 ثانية معروف للحيوان المفترس، الذي أعلن انقراضه عام 1936.

وتظهر اللقطات نمرا يدعى بنجامين، الذي تميز بذيله الطويل وظهره المخطط، وهو في حديقة الحيوان في مدينة هوبارت، عاصمة ولاية تاسمانيا.

أما المقطع، فهو جزء من فيلم تم تصويره عام 1935، "تسمانيا، بلاد العجائب"، واعتبر بنجامين آخر نمر من نوعه.

والنمور التسمانية هي ثديات آكلة للحوم وبدت وكأنها مزيج من الذئاب والثعالب والقطط الكبيرة، وافترس هذا النوع حيوانات الكنغر والجرابيات الأخرى وكذلك القوارض والطيور الصغيرة.

وانتشر النمر التسماني في جميع أنحاء قارة أستراليا ومن المحتمل أنه انقرض، بسبب المنافسة مع حيوانات الدنغو وضغط الصيد من قبل البشر.

كلمات دالّة

#فيديو, #أستراليا

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