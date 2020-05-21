ثلج القطب الجنوبي سيصبح أخضر.. بسبب تغيير المناخ

أظهرت دراسة نُشرت أمس الأربعاء أن أجزاء من القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" سيتغير لونها ومن المتوقع أن ينتشر فيها "ثلج أخضر" ناجم عن الطحالب مع ارتفاع درجات الحرارة على صعيد عالمي.

ورغم أنها غالباً ما تُعتبر خالية من الحياة النباتية، فإن أنتاركتيكا تعتبر موطناً لأنواع عدة من الطحالب التي تنمو على ثلوج طينية وتمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وقام باحثون من جامعة كامبريدج و"بريتيش أنتاركتيك سورفي" بدمج صور الأقمار الاصطناعية بملاحظات من أرض الواقع لاكتشاف نسبة الطحالب الخضراء في أكثر قارات العالم قحالة.

موضوع يهمك عرضت أستراليا لقطات أرشيفية للنمر التسماني المنقرض الشبيه بالذئاب وهو يتجول في قفصه عام 1935.وأصدر الأرشيف الوطني للفيلم... من الأرشيف.. لقطات لنمر منقرض من عام 1935 علم

وقد تمكنوا من تحديد أكثر من 1600 من الطحالب الخضراء المنتشرة عبر شبه الجزيرة على مساحة مجتمعة تبلغ 1.9 كيلومتر مربع.

وقال مات ديفي من قسم علوم النبات في كامبريدج: "رغم أن الأرقام صغيرة نسبياً على نطاق عالمي.. لكن في أنتاركتيكا فإن هذه الكمية من الكتلة الحيوية مهمة للغاية".

وأضاف: "يعتقد الكثير من الناس أن أنتاركتيكا هي مجرد ثلج وطيور بطريق.. لكن هناك الكثير من الحياة النباتية فيها".

وقدّر الفريق أن الطحالب في شبه الجزيرة تمتص حالياً مستويات من ثاني أكسيد الكربون تعادل 875 ألف رحلة سيارة في المتوسط.

ووجدوا أيضاً أن غالبية الطحالب المزهرة تقع على مسافة خمس كيلومترات من مستعمرة للبطريق، إذ أن فضلات الطيور هذه تعتبر سماداً ممتازاً لها.