بعد توقف لـ9 سنوات.. أميركا تعاود رحلاتها المأهولة للفضاء

وصل رائدا الفضاء الأميركيان روبرت بنكن ودوغلاس هرلي إلى مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا (جنوب شرق) لينطلقا بعد أسبوع في أول رحلة أميركية مأهولة إلى الفضاء بعد توقف دام تسع سنوات، في مركبة من تصميم "سبايس أكس".

وقال دوغلاس هرلي من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) "الطريق كان طويلا". وكان شارك في آخر رحلة لمكوك فضائي أميركي في تموز/يوليو 2011. ومنذ ذلك التاريخ كان الأميركيون يتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية في مركبات "سويوز" الروسية حصرا.

وسيفتتح رائدا الفضاء بذلك أولى الرحلات المهولة لمركبة "كرو دراغن" من صنع شركة "سبايس اكس" التي جربت مع دمية العام الماضي.

وفي 27 أيار/مايو سيقلع صاروخ "فالكون 9" من صنع "سبايس أكس" أيضا من مركز كينيدي الفضائي ليضع المركبة في المدار على أن تلتحم بعد ذلك بمحطة الفضاء الدولية التي يتواجد فيها راهنا رائدا فضاء روسيان وآخر أميركي.

وقال روبرت بنكن خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا "هذه المرحلة مثالية لرواد الفضاء خصوصا إمكانية الطيران في مركبة فضائية جديدة". ويخضع الرائدان للحجر الصحي منذ 13 أيار/مايو بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وقال مدير الناسا جيم برايدنستاين الذي لم يتمكن من مصافحتهما عند وصولهما، إنها ستكون المرة الخامسة في التاريخ التي تدشن فيها مركبة فضائية أميركية بعد "جيميناي" و"ميركوري" و"أبولو" والمكوكات الأخيرة.

لكن خلافا للبرامج السابقة التي كانت كلفتها عشرات مليارات الدولارات، أبرمت الناسا هذه المرة شراكات مع ٍ"سبايس أكس" و"بوينغ" لصنع المركبات.

ومولت وكالة الفضاء الأميركية تطوير المركبات على أساس عقد خدمات يضمن ست رحلات ذهاب وإياب إلى محطة الفضاء الدولية للحد من النفقات العامة. وسينطلق الصاروخ في 27 أيار/مايو من دون حضور بسبب وباء كوفيد-19.

وتخضع الناسا راهنا لضغوط بعدما طلب منها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العودة إلى القمر بحلول العام 2024 بموجب جدول زمني قصير نسبيا.

وقد استقال مدير برنامج الرحلات المأهولة في الوكالة داغ لوفيرو الثلاثاء فجأة بعد ستة أشهر على توليه منصبه لسبب مجهول، لكن يبدو أنه مرتبط باستدراج عروض لبرنامج "أرتيميس" القمري.