بطرفة عين.. سفينة أميركية تدمر مسيرة باستخدام الليزر

قامت سفينة تابعة للبحرية الأميركية بتدمير وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار "درون" في المحيط الهادئ، باستخدام الليزر، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر عن الواقعة.

وأوضح موقع "بيزنيس إنسايدر" أن سفينة من فئة سان أنطونيو استخدمت نظام تكنولوجيا سلاح الليزر المتطور ضد مركبة جوية بدون طيار، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هذا هو أول استخدام من نوعه لهذه التكنولوجيا.

بدورها، قالت البحرية إن "الليزر عالي الطاقة من الدرجة العالية".

ويظهر الفيديو كيف قامت السفينة بتوجيه الليزر صوب "الدرون"، مما أدى إلى تدميرها في طرفة عين.

معلومات قيمة

وذكر النقيب في البحرية الأميركية، كاري ساندرز، في تصريحه للصحافيين "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام سلاح الليزر ضد التهديدات المحتملة"، مشيراً إلى أن "هذا السلاح هو قدرة فريدة علينا اختبارها واستخدامها.. إنه يمهد الطريق لأنظمة الأسلحة المستقبلية".

وأضاف "بهذه الإمكانية المتقدمة الجديدة، نحن نعيد تعريف الحرب في البحر".

وفقاً للبحرية، فإنه يتم تطوير نظام الأسلحة بسبب "عدد متزايد من التهديدات"، التي تشمل الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة المسلحة والاستخبارات العدائية وأنظمة المراقبة والاستطلاع.