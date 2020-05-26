روسيا تباشر تصنيع أول قاذفة "شبح" استراتيجية

بدأت روسيا بتصنيع نموذج لأول قاذفة شبح استراتيجية، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، مع مضي البلاد قدما في تحديث ترسانتها العسكرية.

ونقلت "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله، إن "الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران" التابعة للدولة تشرف على المشروع.

وقالت الوكالة إنه تم الشروع في شحن المواد التي تدخل في صناعة الطائرة، مضيفةً أن العمل بدأ على قمرة القاذفة التي تعرف باسم "باك دا". وذكرت أن "التجميع النهائي للقاذفة يجب أن ينتهي بحلول عام 2021".

والقاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات في وقت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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ولم يكشف المسؤولون الروس سوى تفاصيل قليلة فقط عن المشروع، مع أن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوريتشكو صرّح العام الماضي بأن شركة "توبوليف"، التي تشكل جزءا من الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران"، تتولى قيادة المشروع.

وتشير التقارير الى أن تصميم جناح القاذفة الروسية الشبح سيكون مشابها لقاذفات "ستيلث" الأميركية، وستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضاً.

وتعتبر القاذفات الشبح الأميركية "بي. 2" التابعة لسلاح الجو الأميركي بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم.

وتعمل الصين أيضاً على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم "شيان اتش. 20"، وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوس" أنه قد يكشف النقاب عن القاذفة للمرة الأولى خلال معرض جوي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن روسيا طورت بالفعل طائرتها المقاتلة الشبح "سوخوي 57"، وحلقت بها للمرة الأولى عام 2010 لكن لم يتم تصنيعها بأعداد كبيرة بعد.