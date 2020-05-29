بأقل كلفة.. البحرية الأميركية تعيد صياغة مفاهيم الحروب

نفذت البحرية الأميركية بنجاح تجارب نهائية لسلاح ليزر جديد عالي الطاقة، يمكن تثبيته على متن السفن الحربية، حيث قامت المركبة الحربية البرمائية (USS Portland LPD 27) بتحييد وتعطيل درون باستخدام سلاح ليزر جديد فئة LWSD وطراز MK 2 MOD 0، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

موضوع يهمك قامت سفينة تابعة للبحرية الأميركية بتدمير وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار "درون" في المحيط الهادئ، باستخدام الليزر، وذلك... بطرفة عين.. سفينة أميركية تدمر مسيرة باستخدام الليزر علم

فبعدما أثبتت أسلحة الليزر والطاقة الموجهة DEW القدرة على الاشتباك مع الأهداف المعادية بسرعة الضوء وإسقاطها بتكلفة لا تذكر أو على حد وصف بعض الخبراء لا تزيد عن دولار أميركي واحد، أصبحت استخداماتها وعمليات تطويرها ذات أولوية لدى القوى العسكرية الرئيسية في العالم.

وفي إطار هذا السباق، تم تطوير سلاح LWSD المستخدم في الاختبار الأخير في مكان لم يكشف عنه بواسطة مكتب الولايات المتحدة للبحوث البحرية باستخدام ليزر الحالة الصلبة، من إنتاج شركة نورثروب غرومان.

تحييد الأهداف المعادية

وفقاً لما أعلنته البحرية الأميركية، فإن الغرض من مثل هذه الطرز من أسلحة أشعة الليزر لا يقتضي بالضرورة تدمير الهدف، ولكن إتلاف قدراته أو تحطيمه أو تحييده أو إلحاق الهزيمة به.

ويقول كابتن كاري ساندرز، الضابط المسؤول عن المشروع بالبحرية الأميركية: "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد مركبات صغيرة مُسيرة طائرة أو عائمة، تم تحقيق نتائج مثمرة باستخدام نظام أسلحة الليزر الصلبة ضد التهديدات المحتملة".

كما أوضح ساندرز أن "نظام أسلحة الليزر الصلبة هو قدرة فريدة حصلت عليها البحرية الأميركية لاختبارها وتشغيلها في خطوة تمهد الطريق لأنظمة تسلح مستقبلية من المتوقع أن تسهم في إعادة صياغة تعريفات ومفاهيم الحروب البحرية".