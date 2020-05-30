بتقنيات مذهلة.. طوربيد جديد ينضم للبحرية الأميركية

أكملت شركة نورثروب غرومان اختبار الطوربيد الجديد خفيف الوزن للغاية التابع للبحرية الأميركية VLWT. ويعتمد أول نموذج أولي لأحدث صيحة في الطوربيد البحري على الكثير من المواصفات الأساسية لإصدار سابق، تم تطويره بواسطة مختبر الأبحاث التطبيقية بجامعة ولاية بنسلفانيا PSU-ARL، والذي اعتمد تصنيعه في عام 2016 كجزء من برنامج سلاح الهجوم فائق السرعة الخاص بالبحرية الأميركية، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

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مضادات الغواصات

يعد طوربيد VLWT هو الأحدث في سلسلة من الطوربيدات خفيفة الوزن، التي يتم تطويرها للبحرية الأميركية والعملاء الأجانب كأحد وسائل التغلب على مشاكل منظومات الدفاع والحرب المضادة للغواصات في المناطق الساحلية. وتتشابه أغراض الطوربيد الجديد بشكل أساسي مع تصميم الطوربيد طراز Mark 54 خفيف الوزن الذي تستخدمه البحرية الأميركية، والذي يمكن إطلاقه من السفن السطحية أو الطائرات أو الغواصات.

تقنيات متطورة

على الرغم من أنه لم يتم بعد الإفصاح عن كامل مواصفات طوربيد VLWT، إلا أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الطراز الجديد سيكون مدعومًا بنظام دفع الطاقة الكيميائية المخزنة الأحادي SCEPS، الذي تم بناؤه بواسطة شركة باربر-نيكولاس في دنفر. ووفقا لما ذكرته شركة نورثروب غرومان سيتم توجيه الطوربيد إلى الهدف المعادي بواسطة نظام صوتي نشط / سلبي.

تكاليف مُخفضة

ويرجع السبب وراء إنتاج الشركة للطوربيد الجديد بمواصفات قريبة من إصدار سابق إلى الرغبة في إجراء تحسينات في التصميم تؤدي إلى خفض تكاليف التصنيع واستبدال بعض المكونات باهظة الثمن إلى جانب تحسين القدرة على تحمل الطوربيدات وقابليته للإنتاج على نطاق واسع مع زيادة الموثوقية.

ويقول ديفيد بورتنر، برنامج الطوربيدات الرئيسي في نورثروب غرومان: "إن نجاح اختبار أنف الطوربيد في المحاولة الأولى يساعد بشكل إيجابي في تقليل التكلفة بشكل كبير دون التضحية بالأداء التشغيلي".