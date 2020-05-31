بحضور ترمب.. إقلاع تاريخي لصاروخ على متنه رائدا فضاء

حلق رائدا الفضاء الأميركيان، روبرت بنكن ودوغ هورلي، السبت، من مركز كينيدي الفضائي بالصاروخ "سبايس إكس"، التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) تنفيذ مهمة تاريخية.

وأقلع الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك في الساعة 15.22 (19.22 بتوقيت غرينتش). وبعد نحو 10 دقائق تمكن من وضع الكبسولة "كرو دراغون" بالمدار في أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ عام 2011.

إلى ذلك انفصل الجزء الأول من الصاروخ البالغ طوله 70 متراً كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق وهبط في قاعدة قبالة فلوريدا، فيما وضع الجزء الثاني الكبسولة "كرو دراغون" في المدار المناسب، باتجاه المحطة الفضائية الدولية بسرعة تجاوزت 27 ألف كلم في الساعة.

ونقلت كاميرا وقائع ما يجري داخل الكبسولة في شكل مباشر، مظهرة رائدي الفضاء موصولين بمقعديهما خلال تحليقهما.

كما أعلن مدير عملية الإطلاق "إنجاز انفصال دراغون". وقال رائد الفضاء، دوغ هورلي، فيما كانت الكبسولة تواصل تحليقها وبلغت ارتفاع 200 كلم: "تهانينا (...) بأول رحلة مأهولة لفالكون 9، كان الأمر رائعاً".

ومن المقرر أن يصل هورلي وبنكن إلى المحطة الفضائية الدولية الأحد في الساعة 14.29 بتوقيت غرينتش.

إلى ذلك حضر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، شخصياً عملية الإطلاق على بعد بضعة كيلومترات. وقال: "لا أحد يقوم بذلك مثلنا"، لافتاً إلى أن إنجازات الولايات المتحدة في الفضاء هي "أحد الأمور الأكثر أهمية التي قمنا بها".