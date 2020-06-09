اكتشاف متحجرة ضفدع تعود لمليوني سنة في الأرجنتين

اكتشف علماء أرجنتينيون بقايا متحجرة لنوع من الضفادع كان يعيش في وسط هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية قبل نحو مليوني سنة، على ما أعلنت وكالة نشر العلوم في جامعة ماتانسا الوطنية.

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وأوضح فيديريكو انيولان الباحث في المعهد الأرجنتيني للعلوم الطبيعية "لا نعرف الكثير عن ضفادع مرحلة ما قبل التاريخ". وأضاف "الضفادع والعلاجيم تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية والبيئية لذا تشكل مصدرا مهما للمعلومات لفهم المناخات السابقة".

وحصل الاكتشاف على عمق 44 مترا خلال حفر بئر مياه في سان بيدرو على بعد 180 كيلومترا شمال بوينوس أيريس.

وشدد الباحث على أن علماء الإحاثة عثروا على "عظمة عضد كائن برمائي صغير جدا مختلف عن العلاجيم والضفادع الساكنة للأشجار".

وأكد أنه تم التعرف على المتحجرة الصغيرة رغم حجمها لأن البتراوات وهي مجموعة من البرمائبات تشمل الضفادع والعلاجيم تتمتع ببنية خاصة عند طرف عظمة العضد في مفصل الكوع". وتوفر لها هذه البنية الخاصة ليونة كبيرة للقيام بحركات ووثبات سريعة.

وقال فيديريكو أنيولان "يشكل الاكتشاف مساهمة كبيرة في علم الإحاثة في الأرجنتين".