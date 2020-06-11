لم تشاهد منذ 130 عاماً.. العثور على سحلية وحيد القرن

اكتشف العلماء سحلية وحيد القرن في جزيرة سومطرة، لم ير علماء الأحياء مثلها منذ 130 عاما تقريبا، حسب موقع ScienceNews.

وفي نهاية القرن الثامن عشر، أحضر الباحث الإيطالي إليو موديلياني، إلى متحف التاريخ الطبيعي في جنوة زواحف غير عادية مع قرن على طرف أنفها.

وفي عام 2018، عثر عالم الأحياء تشايروناس أدها بوترا، على زواحف ميتة في منطقة سومطرة الجبلية مع زائدة مميزة على وجهها، وقبل ذلك، افترض بعض العلماء أن الأنواع قد انقرضت بالفعل.

كما ذهب بوترا مرة أخرى إلى الجزيرة ليجد مثال حي لتنين وحيد القرن، وسميت كذلك نسبة إلى العالم "Harpesaurus modiglianii".

هذا وكان عالم الأحياء محظوظًا، ووجد على إحدى الأشجار سحلية خضراء زاهية. قام العالم بقياس الحيوان وتصويره وشاهد سلوكه قبل إطلاقه في البرية.

وبمقارنة الحيوان الذي تم تقديمه في متحف جنوة الإيطالي، كان تنين وحيد القرن الحي له لون مشرق، وتختلف ألوانه حسب النباتات المحيطة به.