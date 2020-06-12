بين بقايا حيوانات محترقة.. العثور على أقدم منحوتة بآسيا

بعد أن صنّفت كأقدم تمثال صغير في شرق آسيا، كشفت دراسة نشرت في مجلة "بلوس وان" العلمية، عن منحوتة نفذت على عظمة محروقة وتمثل طائراً صغيراً في الصين، وهي تعود إلى 13500 عام.

وعثر على هذه المنحوتة بين بقايا حيوانات محترقة وقطع من الخزف في لينغجينغ في شمال وسط مقاطعة هينان وهي منطقة يعتقد أنها موطن لبعض أقدم الحضارات في الصين.

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وقال فرانشيسكو ديريكو من جامعة بوردو، الذي شارك في البحث، إن التمثال هو "أقدم منحوتة معروفة من شرق آسيا".

كما أوضح لوكالة فرانس برس "إنها تظهر أن النحت في هذه المنطقة بدأ قبل 13500 عام على الأقل، ويسد فجوة في معرفتنا لأصل الفن في هذه المنطقة الشاسعة".

إلى ذلك، اكتشف هذا العمل زانيانغ لي المؤلف الرئيسي للبحث والذي يجري حفريات أثرية في لينغجينغ منذ العام 2005.

في حين، كشفت عمليات الحفر في المنطقة حتى الآن عن 11 طبقة مختلفة تعود إلى ما بين 120 ألف عام والعصر البرونزي.

هذا ويبلغ طول المنحوتة 19,2 ميليمترا وعرضها 5,1 مليميتر وارتفاعها 12,5 ميليمتر.

كما لم يتمكن الباحثون من استخدام الكربون المشع لمعرفة عمر المنحوتة، لأنه كان سيحدث ضررا بها. وبدلا من ذلك، أرّخوا عظاما مماثلة وجدت إلى جانبها.

وبهذه الطريقة، قدّروا أن هذا العمل يعود إلى 13500 عام، علما أن أقدم تماثيل معروفة في هذه المنطقة كانت تعود إلى حوالى 8500 عام.