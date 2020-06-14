"سبيس إكس" تطلق 58 قمرًا صناعيًا جديدًا للإنترنت

أطلقت شركة "سبيس إكس" SpaceX صاروخ (Falcon 9) محملًا بمجموعة جديدة من الأقمار الصناعة التابعة لمشروع "ستارلينك" Starlink، ويبلغ عدد الأقمار الصناعة هذه المرة 58 قمرًا صناعيًا، إلى جانب ثلاثة أقمار صناعية تابعة لشركة "بلانيت لابز" Planet Labs، المتخصصة في تصوير الأرض بأكملها يوميًا لمراقبة التغييرات وتحديد الاتجاهات.

وتعد أقمار "سبيس إكس" الصناعية جزءًا من كوكبة "ستارلينك" المتنامية، التي تقوم الشركة ببنائها لتوفير اتصال بالإنترنت على الأرض، وحصلت "سبيس إكس" على إذن بإطلاق نحو 12 ألف قمرًا صناعيًا كجزء من المشروع.

فيما تعد أقمار "بلانيت لابز" الصناعية جزءًا من كوكبة "سكاي سات" SkySat الحالية لهذه الشركة، التي تتضمن ما يزيد قليلاً عن 12 قمرًا صناعيًا تنتج صورًا عالية الدقة لكوكبنا.

ومن المفترض أن ترسل "بلانيت لابز" ثلاثة أقمار صناعية أخرى مع إطلاق "فالكون 9" Falcon القادم في شهر يوليو لنشر المزيد من أقمار "ستارلينك".

ويأتي إطلاق أقمار "بلانيت لابز" الصناعية كجزء من برنامج "SmallSat Rideshare" الجديد الخاص بشركة "سبيس إكس"، الذي يمنح مشغلي الأقمار الصناعية الأصغر حجمًا فرصة لحجز رحلة على متن إطلاق "سبيس إكس" بطريقة مرنة نسبيًا.

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وفتحت شركة "سبيس إكس" موقع "ستارلينك" الإلكتروني الخاص بها للسماح للأشخاص بالتسجيل للحصول على تحديثات حول أخبار"ستارلينك" وتوفر الخدمة في منطقة المشترك.

ومن المتوقع أن تجري الشركة اختبارًا تجريبيًا خاصًا لأقمارها الصناعية التي توفر الإنترنت في وقت لاحق من هذا الصيف، يليه اختبار تجريبي عام.

وارتفع العدد الإجمالي لسواتل إنترنت "ستارلينك" العاملة في المدار إلى 538، ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء، وتم تصميم الأقمار الصناعية لنقل اتصال النطاق العريض إلى الأرض، مع دخول العملاء إلى النظام عبر محطات المستخدم الشخصية.