ناسا.. صور لنجوم التقطت على بعد 4.3 مليار ميل من الأرض

Our @NASANewHorizons mission is more than four billion miles away. When the spacecraft turned its camera to some nearby stars, it saw them differently than we do from Earth: https://t.co/aZKGBihH69 pic.twitter.com/RhDrugPDQF — NASA (@NASA) June 11, 2020

التقطت مركبة الفضاء "نيو هوريزونس" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صوراً للنجوم القريبة في مواقع مختلفة عن تلك التي نراها فيها من الأرض، من خلال موقعها الفريد على بعد 4.3 مليار ميل من كوكبنا.

وقال عالم الكواكب آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في "نيو هوريزونس" في معهد "ساوث ويست" للأبحاث في مدينة بولدر بولاية كولورادو في بيان: "من العدل أن نقول إن نيو هوريزونس تنظر إلى سماء غريبة، على عكس ما نراه من الأرض".

وأضاف ستيرن: «لقد سمح لنا ذلك بفعل شيء لم يتم تحقيقه من قبل، لرؤية أقرب النجوم التي تنتقل بشكل واضح في السماء من المواقع التي نراها على الأرض".

وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، تسافر المركبة "نيو هوريزونس" في مسار إلى الفضاء بين النجوم. وقد قامت بمهمة قبل ذلك لاستكشاف وتصوير كوكب بلوتو وأقماره في عام 2015.

وفي أبريل/نيسان، وعلى مسافة 4.3 مليار ميل من الأرض، وجهت "نيو هوريزونس"» كاميرتها التليسكوبية بعيدة المدى إلى النجوم القريبة "Proxima Centauri" و"Wolf 359" الواقعين على مسافة 4.2 و7.8 سنة ضوئية من الأرض على التوالي.

وبدت النجوم في مواقع مختلفة من خلال "اختلاف المنظر"، وهو تغير ظاهري في موقع الشيء المنظور وبخاصة الجرم السماوي بسبب اختلاف مكان الرؤية.

فمثلاً تدور الأرض حول الشمس مرة كل عام ويختلف موقعها مثلاً في الشتاء عن موقعها في الصيف، والمسافة بين الموقعين تساوي تقريباً 300 مليون كيلومتر. ويستخدم العلماء "تأثير التحيز" أو "اختلاف المنظر" لقياس المسافات إلى النجوم.