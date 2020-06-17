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"داروين على حق".. أصوات تفك لغز صرخات الشمبانزي

الشمبانزي
(تعبيرية)

"داروين على حق".. أصوات تفك لغز صرخات الشمبانزي

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باريس - فرانس برس

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أظهر بحث جديد نشر الأربعاء في مجلة "بروسيدنغز أوف ذي رويال سوسايتي بي" أن البشر يمكنهم معرفة متى يكون الشمبانزي سعيداً أو حزيناً أو غاضباً أو خائفاً بمجرد الاستماع إلى صرخاته.

فأثبت باحثون في هولندا فرضية لتشارلز داروين تقول إن البشر كانوا قادرين على التمييز بين صرخات الشمبانزي وفقاً لسياقها، سواء كان ذلك دغدغة أو تهديداً من حيوان مفترس أو تناول طعام شهي.

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وأوضحت الباحثة في جامعة أمستردام والمؤلفة الرئيسية للدراسة، روزا كاميل أوغلو، لوكالة فرانس برس: "للمرة الأولى نتمكن من إثبات أن البشر يمكنهم تحديد نبرات صوت أنواع أخرى في سياق سلوكية محددة".

كما طلبت كاميل أوغلو وفريقها من حوالي 3500 مشارك الاستماع إلى تسجيلات 150 صوتاً صادرة عن قردة شمبانزي، ثم القول بناء على ما سمعوه إذا كان الحيوان سعيداً أو حزيناً وما إذا كان منفعلاً أو مسترخياً.

وأثبت البشر مهارة مدهشة في فهم السياق الصحيح الذي تم فيه تسجيل الصرخات.

يشار إلى أن داروين وضع في القرن التاسع عشر فرضية أن نبرات الصوت مثل الضحك والصراخ مرتبطة بالحالات العاطفية المشتركة بين الأنواع المماثلة.

إلى ذلك ذكرت الباحثة إن الدراسة التي نشرت الأربعاء تدعم فكرة داروين.

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