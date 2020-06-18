غواصون يزرعون الشعاب قبالة الإمارات لبناء حواجز مرجانية

في البحر قبالة الساحل الشرقي للإمارات يقوم مجموعة من الغواصين بقطع شعاب من حاجز مرجاني ويعيدون زراعتها مجدداً في المياه.

ويقوم الغواصون من "مركز الفجيرة للمغامرات" ببناء أرصفة صناعية من الشعب المرجانية على أمل تحسين الحياة البحرية التي تدهورت على مدى سنوات بسبب التغير المناخي.

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وزرع الفريق الصغير بمساعدة متطوعين أكثر من 9000 قطعة من الشعاب المرجانية على مساحة 600 متر مربع تقريباً في العام الماضي. ويأمل الفريق في زرع 1.5 مليون قطعة على مساحة 300 ألف متر مربع خلال خمس سنوات.

وقال الغواص سعيد المعمري: "توجد بيئة خصبة للشعاب المرجانية"، مضيفاً أن التنوع بدأ ينتشر وساهم في عودة الحياة البحرية.

والحواجز المرجانية التي تتشكل على مدار آلاف السنين حيوية لبقاء العديد من الأنواع البحرية كما تحجز الأمواج مما يسهم في تقليل التآكل.

ويحظى المشروع الواقع في الفجيرة بدعم حكومي يشمل خبراء فنيين من وزارة التغير المناخي والبيئة.