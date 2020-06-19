تطبيق الواقع المعزز لتعليم الأطفال كيفية تنظيف أسنانهم

يحذر الخبراء من الإفراط في استخدام الأطفال للهواتف الذكية، ويشكو الكثير من الآباء من عدم استجابة أطفالهم بسهولة لبعض التوجيهات الضرورية مثل تنظيف أسنانهم والعناية بها، كما أنهم يتجاهلون نصح الوالدين بعدم قضاء أطفالهم أوقاتًا طويلة في استخدام تطبيقات الألعاب، ولكن يبدو أن هناك بوادر للتوصل إلى دواء من أصل الداء.

أعلنت شركة يابانية شهيرة عن تطبيق جديد يوظف تقنية الخيال المرئي أو الواقع المعزز لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية تنظيف أسنانهم جيدًا وبطرق سليمة، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت شركة Pokémon عن التطبيق الجديد الذي يأتي في إطار مساعي الشركة اليابانية إلى تطوير إنتاجها للمساعدة في تحسين أساليب حياة الأطفال وتعليمهم عادات مفيدة بطرق سليمة من خلال توظيف تقنيات الواقع المعزز لتحقيق الفائدة والمتعة في آن واحد.

أسنان ناصعة وابتسامة لطيفة

يسمى التطبيق "بوكيمون سمايل"، يمكن للأطفال استخدامه بسهولة من وضع هاتف ذكي أو جهاز لوحي على طاولة الحمام حتى تتمكن الكاميرا من التقاط صورتهم أثناء تنظيف أسنانهم.

ويتم عرض فم رقمي في الجزء السفلي من الشاشة، مع صور عاكسة لشخصيات "بوكيمون" الكارتونية التي تصور محاولات للاختباء في أسنان معينة، وبالتالي يقوم الأطفال بالكشف عن أماكن اختبائها عن طريق التنظيف بالفرشاة لعدد معين من المرات في الموقع المشار إليه.

حماس وإثارة ومشاركة

ويتم إثارة حماسة واهتمام الأطفال عن طريق جلب مجموعة جديدة من شخصيات "البوكيمون" الكارتونية الشهيرة، ويتم مكافأة الطفل في نهاية كل مرة لغسيل الأسنان بإضافة شخصية كارتونية جديدة إلى مجموعته بعد نجاحه في تحريرها في اللعبة أي بعد تنظيف مختلف الأسنان من كل الجوانب عدة مرات متتالية.

سيسمح التطبيق أيضًا للأطفال بالتقاط صور لأنفسهم أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، والتي يمكنهم إرسالها إلى أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم مما يساعد على انتشار الاهتمام بتنظيف الأسنان بين الأطفال.