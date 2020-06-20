تصميم مقصورة الطائرة ينبئ بثورة في عالم الرحلات الطويلة 

مما لا شك فيه أن السفر جواً بعد الجائحة سيحتاج إلى تعديل وتطوير لمقصورات الركاب. كما أنه لطالما كان هناك أمل في تحسين مقاعد الدرجة الاقتصادية بمقصورة ركاب الطائرات، وبالفعل ظهر مؤخرا تصميم جديد لمقاعد الدرجة الاقتصادية يمكن أن يحدث ثورة في عالم السفر الجوي، وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

مشكلات الدرجة الاقتصادية

يسمح التصميم الجديد لجميع ركاب الرحلات الجوية بالاستلقاء أثناء السفر، وهو ما يعد خبرا سارا للمسافرين، لاسيما المتجهين إلى بلدان نائية في جميع أنحاء العالم، والذي كانوا يعانون من إرهاق شديد في مقاعد الدرجة الاقتصادية الضيقة نوعًا ما، والتي كانت تجعل البعض يشعر أنه محاصر ولا يوجد متسع لوضع ذراعي راكبين متجاورين على مسند المقعد. كما أن أي محاولات للحصول على غفوة كانت مهمة صعبة ولهذا يضطر أو يفضل الكثيرون شغل وقتهم خلال السفر في مشاهدة الأفلام.

مقعد وسرير

ولكن بفضل التصميم الذكي الجديد الذي يضع مستويين من المقاعد في مقصورة الركاب، سيمكن لجميع الركاب الاستمتاع بمقعد وسرير يمكنهم الاستلقاء عليه، مما يجعل الرحلات الجوية بالدرجة الاقتصادية أكثر رفاهية واسترخاءً.

سفر آمن بعد الجائحة

ومن المتوقع أن يساعد تصميم الذي تقدمه شركة Zephyr Aerospace أيضًا على توفير مساحات أكبر بين الركاب وبعضهم البعض، وهي ميزة إضافية عند السفر جوًا بعد الجائحة. كما يتضمن التصميم توزيع المقاعد في شكل 2-4-2 الذي يقول المصممون إنه يعني أن شركات الطيران لن تضطر إلى تقليل عدد الركاب، لكن لا يتضح من الصور والتصاميم، التي تم الكشف عنها، أين سيتم تخزين الأمتعة.

تلبية الأمنيات بلا زيادة في الأسعار

وقال المصمم جيفري أونيل لشبكة CNN الأميركية إن التصميم يمكن أن يساعد في تغيير مستقبل السفر في عالم ما بعد الجائحة، معربًا عن اعتقاده بأن هناك بالفعل فئات من المسافرين تتطلب خصوصية أو ستود دفع مبلغ إضافي مقابل القدرة على النوم" أثناء الرحلات الطويلة. وأضاف أونيل أنه فكر في التصميم الجديد خلال رحلة بلا نوم بين نيويورك وسنغافورة.

يتزامن التصميم المقترح من أونيل مع قيام بعض شركات الطيران بمراجعات لإجراءات السلامة الجديدة في سياق استئناف رحلاتها ببطء، والتي ربما تشمل ترك مقعد شاغر بين كل راكبين، وهي الخطوة التي يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الرحلات الجوية.