الإمارات.. شاهد كسوف الشمس يمر من دبي

مع أول أيام الصيف، شهدت سماء دولة الإمارات صباح الأحد كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر.

موضوع يهمك حذر مختصون من النظر المباشر للشمس أثناء فترة كسوف الشمس اليوم الأحد، نظير ما يخلفه ذلك من أضرار صحية على العين بسبب أشعة... تحذير طبي من النظر للشمس أثناء الكسوف السعودية

فقد صادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وترفق "العربية نت" مقطع فيديو يظهر مشاهد واضحة من كسوف الشمس الذي شهدته إمارة دبي صباح اليوم.

وشهد العالم صباح اليوم كسوفا حلقيا للشمس، وذلك بنهاية شوال عند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

ومن المفترض أنه كسوف جزئي في جنوب شرق أوروبا، وفي قارة آسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، كذلك شمال أستراليا.

وفي قارة إفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها.

وشوهد حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان).

ويغطي قرص القمر عند ذروة الكسوف الحلقي حوالي 99% من كامل قرص الشمس.

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أما بالنسبة للدول العربية، فإن المناطق التي شاهدت الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان، حيث يكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً ويستمر بالتناقص، ثم مرّ فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، وأصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط.

إياكم والنظر مباشرة

يشار إلى أن مختصين كانوا حذروا من النظر المباشر للشمس أثناء فترة كسوف الشمس نظير ما يخلفه ذلك من أضرار صحية على العين بسبب أشعة الشمس الشديدة.

إلى ذلك، أكد أخصائي أول بصريات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض الدكتور عبدالله المزنعي، لـ"العربية.نت"، أن ذلك يؤدي إلى احتراق مركز البصر solar retinopathy، ويصاب الشخص بغشاوة بالنظر في الحالات المتوسطة، وفقدان البصر في منطقة الوسط للحالات المتقدمة، وأيضا قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.