الصين تضع القمر الصناعي الأخير بشبكة بيدو بالمدار

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الاتفاق التجاري مع الصين "لا يزال قائما"، مناقضا بذلك تصريحات سابقة... ترمب: الاتفاق التجاري مع الصين سارٍ.. ونأمل أن يلتزموا أميركا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين نجحت، اليوم الثلاثاء، في أن تضع في المدار القمر الصناعي الأخير في شبكة بيدو للملاحة في الفضاء التي تنافس نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) المملوك للولايات المتحدة.

وكان التاريخ المحدد سلفا لهذه المهمة هو 16 يونيو/حزيران لكن أُلغي في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلات فنية جرى اكتشافها أثناء اختبارات ما قبل الإطلاق على متن صاروخ (لونج مارش 3 بي).

و(بيدو-3) هو القمر الصناعي الخامس والثلاثون والأخير في منظومة الملاحة الصينية، وهو مشروع قُدرت كلفته بنحو عشرة مليارات دولار ويستهدف منافسة نظام (جي.بي.إس) الأميركي.