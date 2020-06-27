ناسا تخطط للعودة إلى القمر.. مرحاض يعمل على الجاذبية!

كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 في إطار مهمة "أرتميس"، دعت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى بل أيضا في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر.

موضوع يهمك "الملايين قد يفقدون حياتهم في الموجة الثانية".. بتلك الكلمات القاسية، كررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها، مؤكدة أن... الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف صحة

وسيحصل التصميم الفائز على 20 ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بـ10 آلاف دولار والتصميم الثالث 5 آلاف دولار.

كما يتم أيضا تشجيع الأولاد دون سن 18 عاما على التقدم في فئة "الصغار".

وكتبت وكالة ناسا، الخميس: "يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها".

هذه المواصفات!

وفي شرحها، أوصت ناسا أن المرحاض يجب أن يكون قادرا على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا. ويجب ألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض.

والأهم من ذلك كله، يجب أن يكون قادرا على جمع البول والبراز في وقت واحد بحيث يستوعب لترا من البول و500 غرام من البراز الذي قد يكون على شكل إسهال.

ويضاف إلى المواصفات السابقة أنه يجب أن يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 114 غراما من دم الحيض لكل طاقم يوميا و"تكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة".

دراسة علامات على الحياة

بدوره، أشار المؤلف كريغ نيلسون في كتابه "روكيت من" إلى أنه خلال مهمات أبولو، قذف البول إلى الفضاء حيث "تجمد وتحول إلى كريستال جليدي لامع". وترك رواد الفضاء أيضا أكياسا من المخلفات على سطح القمر قالت ناسا إنها تأمل في يوم من الأيام في دراسة علامات على الحياة.

إلى ذلك حددت ناسا الموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة وقالت إنه 17 آب/أغسطس، فيما ستمنح نقاطا إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون تطلب أفراد الطاقم وضع رأسه في المرحاض، بحسب بيان الوكالة.