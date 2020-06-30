كشف غريب.. أكثر من 100 سلالة لكورونا في هذا البلد

في وقت تكافح روسيا للسيطرة على تفشي كوفيد-19، أعلن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات عن اكتشاف أكثر من 100 سلالة من كورونا المستجد في روسيا منذ ظهور أول المصابين بهذا الفيروس.

وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "بعد ظهور المرضى في روسيا قمنا بتحديد سلالات من الفيروس، ولدينا الآن ما يزيد على 100 منها".

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يذكر أن عدد المصابين بكورونا في روسيا بلغ 641 ألفاً و156 شخصاً، والوفيات 9166 حالة، فيما تعافى أكثر من 400 ألف شخص.

كما أشارت السلطات إلى تراجع بانتشار الفيروس في الفترة الأخيرة، وانخفاض المعدلات اليومية للإصابات والوفيات الجديدة.

عقار "أفيفافير"

وفي 1 يونيو الحالي، أعلنت السلطات الصحية الروسية أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي، على المصابين بكورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

وأكد نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف، في حينه أن السلطات الصحية بدأت اختبار دواء "أفيفافير" على 330 مصاباً بكورونا، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

إلى ذلك أوضح الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصاباً بالفيروس، موضحاً أن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضاً، ومن المقرر أن يتم اختبار الدواء على 330 مريضاً.

وصادقت وزارة الصحة الروسية على دواء "أفيفافير"، كأول دواء مضاد لكورونا في البلاد، وأصدرت تصريحاً رسمياً يسمح باستخدامه لعلاج المصابين.