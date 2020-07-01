أفضل 5 بنادق قنص بعيدة المدى في العالم

يجري تدريب القناصة بشكل معقد لإطلاق النار وإصابة أهداف بعيدة وصغيرة، ويتم اختيار القناصة من بين الجنود الذين يتمتعون بمهارات مثالية، ثم يتم تطويرها وتعزيزها لتحقيق أعلى نسب من الإصابات ويستلزم الأمر استخدام بنادق مميزة خاصة بالقنص أيضا.

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وتعتبر الرؤية الجيدة والتحمل والقدرة على التعامل مع الأسلحة من المهارات الأساسية للقناص، الذي يمكن بعدد قليل من الطلقات أن يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر بين أفراد جيش العدو أو ذخيرته ومعداته. يمكن أن يختبئ القناصة، في الكثير من الأحيان على أسطح البيوت أو في وسط الشجيرات أو في مناطق الأهوار، لعمل كمين للعدو يمكن أن يمكث فيه لفترة طويلة دون حركة يمكن أن تلفت الأنظار، وعندما يكون التوقيت مناسبًا بحسب مهاراته وحدسه وخبراته يمكن بطلقة واحدة أن يصيب الهدف الذي يلحق الهزيمة بالعدو.

لكن تصبح كل هذه المهارات عديمة الفائدة تمامًا ما لم يكن لدى المقاتل القناص بندقية جيدة. ولذا يتم إجراء استطلاعات رأي بين القناصة والخبراء والمختصين لترشيح قائمة أفضل بنادق قنص في العالم، ومن بين التصنيفات المحايدة تأتي القائمة التي نشرها موقع Bulgarian Military والتي تعتمد في ترتيب البنادق حسب الجودة والخصائص التكتيكية المتزايدة.

CheyTac M200

تعد بندقية تشي تاك الأميركية من الأسلحة الحديثة ذات العيار الثقيل والتي بدأ تصنيعها في عام 2001. وصممت لتلبية غرض إصابة أهداف العدو على مسافة تصل إلى 2 كم. يتم إعادة تذخير البندقية طرازM 200 يدويًا. ويمكن تثبيت كاتم للصوت على البرميل. تم تصنيع الدفعات الأولى من الألياف الزجاجية، وتتميز بقابلية تعديل الطول. وتم إرفاق وسادة بعقب مصنوعة من البولي يوريثين.

Orsis T-5000

في المركز الرابع لأفضل بنادق القناصة في العالم تأتي بندقية أورسيس طراز T-5000، والتي صممتها الشركة الروسية الخاصة Promtekhnologii.

تصيب البندقية أي هدف ليلا ونهارا على مسافة 1650 مترا. يمكن تزويدها بمخزنين سعة 5 أو 10 طلقات، ولديها أخمص قابل للطي. ويتراوح طولها بين 106 و127 سم. تم تصميم ساعد البندقية بشكل خاص يسمح بتركيب أقواس لمرفق العدسة لضبط التصويب قبل إطلاق النار.

Barrett M82

تحتل المركز الثالث وهي من إنتاج شركة أميركية ذائعة الصيت في مجال الأسلحة النارية. وتختلف البندقية طراز M82 عن أسلحة القناصة التقليدية من حيث مواصفاتها التكنولوجية المتقدمة والدقيقة، التي تمنحها القدرة على تقويض ذخيرة العدو من مسافة كبيرة وآمنة، حيث يصل مداها لحوالي 2300 متر. تم تصنيع برميل البندقية بتقنيات متطورة تسمح بتعزيز تبريد السلاح بعد إطلاق النار. يمكن تثبيت السلاح على حامل ثلاثي، علاوة على إمكانية تركيبه على ظهر المركبات المدرعة ناقلات الأفراد أو سيارات الجيب التي تحتوي على مهد خاص لامتصاص الصدمات. يمكن استخدام البندقية طراز M82 في مهام ضرب مدرعات خفيفة أو تدمير رادار العدو أو التصويب بدقة لتفجير ألغام من مسافات في المناطق المتاخمة لقوات العدو.

AW50

بندقية بريطانية عيار 50 الكبير ومزودة بمسمار ميكانيكي ينزلق طوليًا مع هيكل دوار. يبلغ أقصى مدى للبندقية طراز AW50 2 كم، ويمكن أن تحمل خزنتها ما يصل إلى خمس جولات.

تشتهر البندقية التي تخدم مع القوات الخاصة في جيوش أستراليا والمملكة المتحدة، بالدقة العالية والمدى المميت والصلابة والتحمل.

L96A1

بدأ تصنيع البندقية البريطانية طراز L96A1 بواسطة شركة Accuracy International في عام 1982، وتحتل مكانة متميزة في الجيش البريطاني وعلى مستوى العالم منذ ذلك الحين. سجلت رقما قياسيا عالميا لمدى هزيمة العدو في إطلاق النار المستهدف وهو 2475 مترا.

تخدم البندقية L96A1 في أكثر من عشرين جيشا حول العالم. تزن 6.5 كغم ويبلغ طولها 116 سم، وتتميز ببوابة انزلاق طولي مع إمكانية استخدام خراطيش ذات أعيرة مختلفة هي 6.2 و7.62 و8.6 ملم، وحازت شعبية واسعة في الاستخدامات العسكرية والشرطية، فضلا عن إمكانية تعديلها لتلائم الخدمة في المناطق ذات ظروف الطقس القارس.