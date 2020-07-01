ديناصورات إلى الحقيقة.. ميزة جديدة من غوغل

أعلنت شركة غوغل، الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجلب بعض الديناصورات إلى العالم الحقيقي، من خلال تقنية الواقع المعزز.

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وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور: "أبرمنا شراكة مع Universal Brand Developement، و Amblin Entertainment، و Ludia لجلب عشرة ديناصورات من ديناصورات فيلم (العالم الجوراسي) Jurassic World إلى (بحث غوغل) Google Search".

وأضافت: "شاهد (ديناصور) T. Rex الضخم في غرفة المعيشة الخاصة بك أو انظر إلى Brachiosaurus المهيب وهو يرتفع فوق شجرة الحي".

كما أوضحت أنه يمكن عرض الديناصورات بمجرد البحث عن أحد الديناصورات المدعومة باستخدام جهاز محمول ثم النقر على خيار (العرض الثلاثي الأبعاد) View in 3D لرؤيته بالأبعاد الثلاثة في العالم الحقيقي. وفي هواتف أندرويد يمكن سماع صوت الديناصور.

وتشمل قائمة الديناصورات المدعومة بالميزة الجديدة كلًا من: Tyrannosaurus Rex، و Velociraptor، و Triceratops، و Spinosaurus، و Stegosaurus، و Brachiosaurus، و Ankylosaurus، و Dilophosaurus، و Pteranodon، و Parasauroslophus.

وعلى عكس بعض حيوانات الواقع المعزز من غوغل، مثل: الكلب أو النمر، قالت الشركة: إن الديناصورات تشكل تحديًا تقنيًا جديدًا، بسبب حجمها الضخم. ويمكن لميزة المقياس التلقائي الجديدة في أندرويد الآن حساب المسافة بين الهاتف والسطح في المساحة التي تراها الكاميرا وتغيير حجم الديناصور على نحو يتناسب مع شاشة الهاتف. وإذا نقر المستخدم على خيار (العرض بالحجم الفعلي) View actual size، فإن تقنية التتبع بالواقع المعزز تعيد تلقائيًا تعيين الديناصور في المساحة المتاحة لإفساح المجال له.

يُشار إلى أن الميزة تدعمها جميع هواتف أندرويد العاملة بالإصدار 7 وما بعده من نظام التشغيل التابع لغوغل، ويمكن الوصول إليها من خلال كتابة كلمة dinosaur أو اسم أحد الديناصورات العشرة المدعومة في تطبيق محرك البحث أو متصفح كروم ثم النقر على خيار View in 3D. هذا.

ويمكن الوصول إلى الميزة في هواتف آيفون من خلال تطبيق محرك البحث، ومتصفحي كروم وسفاري. وهي مدعومة لجميع الهواتف العاملة بنظام iOS 11 وما بعده.