رادار أميركي ذكي وعالي القدرات وسهل النقل براً وجواً

تواصل شركة رايثيون الأميركية تطوير رادار AN/TPY-2 الخاص بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي THAAD، والذي يوظف أحدث التقنيات لتوفير حماية على ارتفاعات عالية بالاعتماد على أنظمة استشعار واسعة النطاق من عائلة الموجة X-Band الطويلة، وفقاً لما جاء بتقرير نشره موقع Radartutorial الألماني المتخصص في عالم الرادارات.

ويشير التقرير إلى أن رادار AN/TPY-2 هو "أكبر رادار في العالم يعمل بموجة X-Band وقابل للنقل البري والجوي". ويتميز رادار AN/TPY-2‎ بقدرات غير مسبوقة على كشف وتتبع وتمييز التهديدات الصاروخية الباليستية على مسافة بعيدة للغاية وعلى ارتفاع شاهقة، بما يشمل الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية.

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كفاء أكبر وتقنيات ذكية

يلعب رادار AN/TPY-2 دورًا حيويًا في نظام الدفاع الصاروخي الباليستي حيث يكفل الحماية ضد تهديدات الصواريخ الباليستية ويوفر تغطية موسعة وقدرة على الاشتباك وتدمير الصواريخ المعادية بكفاءة أكبر. وتتيح برامج الحاسوب المتطورة المستخدمة في رادار AN/TPY-2 على التمييز بين الأهداف وتحديد بدقة الهدف الذي يشكل خطراً ويحمل رأساً حربياً حقيقياً ومن ثم نقل البيانات بشكل فوري إلى الصواريخ الاعتراضية لتدميره، حيث إنه في حالة التعرض لهجوم معادٍ يمكن أن يقوم العدو بإطلاق عدة صواريخ بهدف التضليل وتشتيت المنظومة الدفاعية لتمرير الرؤوس الحربية المتفجرة بين مجموعة من الهياكل الخادعة، بما يضع نهاية لاحتمالات شن هجمات وهمية لاستنزاف مخزون صواريخ كروز التي يمكن أن يتم إطلاقها لتدمير كل هدف على حدة.

قدرات ومزايا متطورة

يستخدم الرادار هوائيا صفيفا متدرجا ذا نطاق عريض 9.2 متر مربع يتم تركيبه على ظهر مقطورة. يوجد في الهوائي 72 وحدة إرسال واستقبال في تكنولوجيا أشباه الموصلات، والتي توفر ما مجموعه 25344 عنصرا هوائيا. ويتم تنفيذ شكل مخطط الهوائي وانحراف الحزمة بواسطة معالج رقمي لتشكيل الحزمة. يستخدم الشكل الموجي للمرسلات التشكيل داخل التشكيل المعدل بشكل التردد. يتم دعم وحدة الهوائي بواسطة وحدة إلكترونيات ووحدة تبريد.

وتضم وحدة المعدات الإلكترونية أجهزة التحكم بالرادار ومعدات معالجة الإشارات / البيانات باستخدام البرامج الحاسوبية المعدلة لتوفير رصد وتتبع الصواريخ الباليستية من جميع النطاقات في مرحلة التعزيز والانتقال إلى مرحلة منتصف الرحلة. ويستخدم نظام رادار AN/TPY-2 وصلات تبادل الألياف الضوئية كوسيلة اتصالات. يتطلب الرادار ومكونات النظام ما مجموعه 2.1 ميغاوات من الطاقة للعمل. ويمكن نقل نظام الرادار AN/TPY-2‎ جواً على متن ما يصل إلى خمس طائرات من طراز C-17.