هل أنت ممن يستبدل الطبيب بـ"غوغل"؟ احذر

حذرت تقارير عديدة من استبدال الطبيب بمحرك البحث "غوغل" لعلاج بعض الأمراض، لما قد يشكل من خطورة كبيرة على الشخص.

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وذكر موقع "تايمز نيوز ناو" خطورة الوثوق بالإنترنت وعدم الوثوق في استشارات الأطباء. وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يسبب المخاطر التالية:

الإنترنت وتاريخك الطبي

عندما تزور الطبيب، فإن أول شيء سيسألك عنه هو تاريخك الطبي والتحقق من التقارير، سواء كان المريض قد تلقى أي علاج سابقاً أو يتلقى حالياً علاجاً ما.

سيسألك أيضًا عن تاريخ عائلتك. ولكن، هذا غير ممكن عندما تعتمد على الإنترنت. طبيبك فقط هو القادر على اقتراح خط علاج مناسب لك.

نصيحة الخبراء ومعلومات الإنترنت

يبذل الأطباء جهودًا ويتم تدريبهم لسنوات، من أجل مساعدة الناس، وتقديم العلاج الصحيح وتحسين نوعية حياتهم. من الحكمة الاعتماد على رأي الخبير وليس على الإنترنت.

حالياً، خلال جائحة الفيروسات التاجية، تتوفر الاستشارات عبر الإنترنت حتى تتمكن من التخلص من جميع شكوكك مع الأطباء دون الخروج من المنزل.

- تشخبص الطبيب والأعراض

لا تتحقق من كل عارض على الإنترنت. قد تختلف الأعراض من شخص لآخر. وبالتالي، إذا قمت بتصفح غوغل لتقرأ عن أعراضك، فسوف تشعر بالارتباك.

ليس هناك شك في أن الطبيب فقط هو الذي سيفهم أعراضك بشكل أفضل عند فحصك في الوقت المصاب فيه بالأعراض.