تحذير أممي.. العالم ينتج 50 مليون طن نفايات إلكترونية

حذرت الأمم المتحدة من أن النفايات الإلكترونية تجاوزت 50 مليون طن في العام 2019 بزيادة نسبتها 20 % على خمس سنوات. وجاء في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول هذا الموضوع أن 17% فقط من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية من هواتف وحواسيب وادوات منزلية وغيرها، أعيد تدويرها. ورمي ما تبقى وقيمته حوالى 50 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن هذه النفايات غير المعاد تدويرها تحوي الذهب والفضة والنحاس والبلاتين وفلزات الأتربة النادرة التي ينبغي استغلالها لإنتاج أجهزة جديدة. وتحوي أيضا مواد سامة وخطرة على صحة الإنسان على ما حذر التقرير. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقادم المبرمج ونسبة إعادة التدوير المتدنية تفاقم من المشكلة.

وقد أنتجت آسيا أكبر كمية من النفايات الإلكترونية مع 24,9 مليون طن تليها القارة الأميركية (13,1) فأوروبا (12 مليونا لكنها تسجل أكبر معدل للفرد) وإفريقيا وأوقيانيا مع 2,9 مليون طن و0,7 مليون طن.

وقال الأمين العام المساعد ديفيد مالون وعميد جامعة الأمم المتحدة "يجب على وجه السرعة زيادة الجهود للتوصل إلى إنتاج أكثر استدامة للتجهيزات الكهربائية والإلكترونية واستهلاكها والتخلص منها".

وشدد انطونيس مافروبولوس رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة على أن "كمية النفايات الإلكترونية زادت ثلاث مرات أسرع من سكان العالم و13% أكثر من إجمالي الناتج العالمي في السنوات الخمس الأخيرة".