حادث في السماء.. إخفاق صاروخ وفقدان أقمار صناعية

أخفق صاروخ أطلقته شركة "روكيت لاب" الصغيرة لإطلاق الأقمار الصناعية في الوصول لمدار حول الأرض بعد دقائق من إطلاقه بنجاح من نيوزيلندا السبت، حيث فقد حمولته المؤلفة من سبعة أقمار صناعية صغيرة كان يعتزم نقلها إلى الفضاء.

موضوع يهمك قصص وكواليس إنسانية جمعت الراحلة رجاء الجداوي بمن حولها، ما جعل الجميع في حالة حزن شديد بعد وفاة الفنانة المصرية، متأثرة... صورة احتفظت بها 45 عاما.. سر مديرة منزل رجاء الجداوي ثقافة وفن

وقالت على تويتر: "حدثت مشكلة اليوم خلال إطلاق روكيت لاب مما أدى إلى فقد المركبة".

كما أضافت الشركة التي مقرها أوكلاند بنيوزيلندا: "نبدي أسفنا العميق للعملاء على متن إلكترون. المشكلة حدثت في أواخر عملية الإطلاق خلال احتراق المرحلة الثانية".

يشار إلى أن روكيت لاب مجموعة متنامية من شركات الإطلاق التي تتطلع لخفض تكاليف إرسال أقمار صناعية صغيرة لمدار منخفض حول الأرض وبناء صواريخ أصغر وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.