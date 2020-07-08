كمبيوتر فائق ينصح بتغييرات بالسفر والعمل لكبح تفشي كورونا

في الوقت الذي يحذر فيه علماء من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، أشارت نماذج محاكاة بجهاز كمبيوتر فائق القدرات في اليابان إلى أن تشغيل قطارات الضواحي بنوافذ مفتوحة وتقليص عدد الركاب قد يسهم في تقليل خطر انتشار العدوى.

وفي رسالة مفتوحة نشرت أول أمس الاثنين، أظهر 239 عالماً من 32 دولة أدلة تؤكد أن وجود الفيروس في الجزيئات العالقة في الجو يمكن أن يصيب من يستنشقها به.

من جهتها، سلّمت منظمة الصحة العالمية بأن أدلة بدأت تظهر على انتقال الفيروس عبر الهواء، لكنها اعتبرت أنها ليست قاطعة.

من جهتها، قالت يوكي فوروسي الأستاذة في جامعة كيوتو اليابانية" إنه حتى إذا كان الفيروس ينتقل عبر الهواء، تبقى هناك علامات استفهام حول كيفية إصابة أعداد كبيرة بهذه الطريقة". وأضافت إن مدى تركز الفيروس في الهواء قد يحدد أيضاً مخاطر العدوى.

وفي الرسالة المفتوحة، طالب العلماء بتحسين التهوية وتحاشي الأماكن المزدحمة والمغلقة. وفي هذا السياق، قال شين إيشي تانابي، أحد المشاركين في صياغة الرسالة، إن اليابان تبنت هذه التوصيات بصفة عامة منذ أشهر.

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وأجرت الدراسة الأخيرة "مؤسسة ريكن" اليابانية العملاقة للأبحاث باستخدام أسرع أجهزة الكمبيوتر الفائقة في العالم، والذي يطلق عليه اسم "فوجاكو"، وذلك لمحاكاة انتشار الفيروس في الهواء في بيئات مختلفة. وخلصت الدراسة إلى عدة نصائح لتقليص العدوى في الأماكن العامة.

وقال رئيس فريق البحث ماكوتو تسوبوكورا إن فتح النوافذ في قطارات الضواحي يمكن أن يزيد التهوية مرتين أو ثلاث مرات مما يقلل من تركيز الميكروبات في محيط المكان.

لكن نماذج المحاكاة أشارت إلى أن تحقيق التهوية بدرجة كفاءة عالية يتطلب أيضاً وجود مسافات بين الركاب، بينما تشتهر قطارات الضواحي في اليابان بازدحامها الشديد.

ومن النصائح الأخرى تركيب حواجز في المكاتب والفصول الدراسية وإحاطة الأسرة في المستشفيات بستائر تمتد حتى السقف.