شاهد.. إطلاق صاروخ متعدد الأغراض من مروحية متطورة

تم بنجاح اختبار صاروخ جديد من طراز مارتليت، إنتاج شركة تاليس، من مروحية طراز AW159 Wildcat، إنتاج شركة ليوناردو. ينتمي الصاروخ الجديد إلى فئة الصواريخ خفيفة الوزن ومتعددة الوظائف LMM. تم إطلاق الصاروخ، الذي تم تطويره لصالح البحرية الملكية البريطانية، خلال تجارب جوية في الفترة من 27 أبريل إلى 7 مايو 2020، في إطار برنامج مستقبلي لتطوير الأسلحة الموجهة تابع لوزارة الدفاع البريطانية، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

سرعات فائقة

إن صاروخ مارتلت، قيد التطوير منذ عام 2014، هو صاروخ خفيف ثنائي المراحل يعمل بالوقود الصلب للمهام البحرية ويمكن أيضا استخدامه كصاروخ أرض-أرض أو أرض-جو أو جو-جو. ويزن فقط 13 كغم، فيما يزيد نطاقه التشغيلي عن 6 كم وبسرعة تزيد عن 1.5 ماخ (1790 كم/ ساعة).

يمكن إطلاق صاروخ مارتلت من المنصات البرية والبحرية بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر قتالية متعددة المهام من طراز Wildcat قبل الوصول إلى هدفها باستخدام نظام توجيه ليزر متعدد الوظائف والأغراض.

مروحية وايلد كات

تم تزويد مروحية Wildcat بجناحين على جانبيها. يمكن أن تحمل مروحية Wildcat على جناحها ما يصل إلى 10 صواريخ مارتليت أو صواريخ Sea Venom، بإجمالي 20 صاروخا لكل مروحية. كما توفر الأجنحة الإضافية على جانبي مروحية "وايلد كات" المزيد من الرفع في الرحلات الأفقية الأمامية، مما يخفف العبء على المروحة الرئيسية.

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مضاد للأهداف الصغيرة

من المتوقع أن يدخل صاروخ مارتلت الخدمة بالبحرية البريطانية في عام 2024، حيث سيتم توظيفه في عمليات البحرية البريطانية المستقبلية ضد أي أهداف صغيرة سريعة الحركة ذات إشارات حرارية ورادارية صغيرة، مثل قارب صغير أو درون أو مروحيات تابعة لقوات العدو.