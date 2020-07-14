قلق في الفضاء.. توهج غريب فائق في نجم!

في تطور لافت، أكد علماء الفلك اليابانيون أنهم رصدوا توهجا فائقا في النجم AD Leonis، لم ير مثله سابقاً.

فقد أفادت مجلة Forbes، بأنه وفقا لبيانات العلماء، النجم AD Leonis أكبر بـ20 مرة من الشمس، ويقع على بعد 16 سنة ضوئية من الأرض. ولم يسبق لعلماء الفلك أن رصدوا توهجا كالذي رصدوه هذه المرة، لذلك يعتبرونه إشارة إنذار للأرض.

موضوع يهمك تشير أبحاث حديثة إلى أن الإنسان عرف #علم_الفلك منذ حوالي 40 ألف سنة، ومنذ ذلك الزمن شكّل معرفة متطورة بالنجوم.ويزعم... البشر عرفوا علم الفلك أقدم من المتصور وهذا الدليل علم

إطلاق مفاجئ

ويشير علماء الفلك إلى أن التوهج الكوني، هو عبارة عن إطلاق مفاجئ لطاقة نشطة على نجم بجانب مجموعة البقع الشمسية، الذي يرافقه أحيانا قذف كتلة تاجية وعواصف مغناطيسية شديدة.

وأشاروا إلى أن التوهج الجديد ناتج عن انفجارات أقوى بـ 10 آلاف مرة من التي تحدث في الشمس، لذلك يمكن أن تشكل العاصفة المغناطيسية الناتجة عنه خطورة كبيرة على الأرض.