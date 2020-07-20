رحلة تاريخية.. شاهد انطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ

انطلق "مسبار الأمل" الإماراتي، ليل الأحد الاثنين، عند الساعة 01.58 بتوقيت الإمارات (21.58 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

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ومن المخطط أن ينفصل "مسبار الأمل" عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية ثم بعد حوالي من 15 إلى 20 دقيقة سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما من المقرر أن يتم بعد 28 يوماً من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ ،حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

إلى ذلك يصل مسبار الأمل - في أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر - إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.