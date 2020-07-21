كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي عسكري

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية الخاصة أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية من مركز كاب كانافيرال، على ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز فالكون 9 أطلق القمر الصناعي "أناسيس 2"، فيما أكدت "سبيس إكس" أنه تم نشر القمر بعد 32 دقيقة على إقلاعه، بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها "اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة".

وسيبلغ القمر الصناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كيلومترا بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في تشرين الأول/أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

موضوع يهمك قصفت إسرائيل، ليل الاثنين، عدة مواقع عسكرية تابعة لإيران في سوريا، وذكرت الأنباء أن القصف طاول مقرات لميليشيات "حزب... إسرائيل تختبر بالصواريخ اتفاق إيران العسكري مع الأسد سوريا

وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب الكورية عام 1953 بمجرد هدنة بدون توقيع اتفاق سلام، ما ترك البلدين عمليا في حالة حرب حتى الآن.