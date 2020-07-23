بالفيديو.. الصين تدخل الفضاء وتطلق مسبارها للمريخ

بعد أن أطلقت الإمارات قبل يومين مسبار الأمل في أول مهمة عربية تاريخية للمريخ، أطلقت الصين، الخميس، أول مسبار مستقل لها إلى الكوكب الأحمر، في مهمة طموحة تأمل من خلالها بشكل خاص إيصال روبوت مسيّر مكلف بتحليل تربة الكوكب.

وانطلق المسبار بواسطة صاروخ لونغ-مارش 5 من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان الصينية (جنوب) وسط سحب كثيفة من الدخان، وغردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية Hua Chunying، معلنة نجاح عملية الإطلاق.

China successfully launched its first #Mars probe Tianwen-1, the 1st step in its planetary exploration of the solar system.

A step in scientific research, and a stride for the common good of the humanity with a shared future. https://t.co/SLH2NvGKS8 pic.twitter.com/OoKhfuzMUr — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 23, 2020

وكتبت في تغريدة نشرتها على تويتر مرفقا بفيديو للمسبار لحظة إطلاقه "أطلقت الصين بنجاح مسبارها الأول #Mars Tianwen-1، وهي خطوة أولى في استكشاف كواكب النظام الشمسي، هي خطوة لصالح البشرية مع مستقبل مشترك".

هذا وتأمل الصين في أن تحقق هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال عدة سنوات من المهمات إلى المريخ منذ الستينيات.

وستحمل مهمة "تياونوين-1" (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف تحليل تربة المريخ.

والصين ليست الوحيدة الطامحة إلى إرسال مسبار نحو المريخ. فقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" الاثنين، فيما تنوي الولايات المتحدة إطلاق "مارس 2020" في 30 تموز/يوليو.

وتستغل هذه الدول المسافة القصيرة نسبيا راهنا بين الأرض والكوكب الأحمر والبالغة حوالي 55 مليون كيلومتر أي ما يوازي تقريباً خمسة آلاف رحلة ذهاب وإياب بين باريس ونيويورك.

وبقيت الصين فترة طويلة بعيدة عن المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق في مجال الفضاء خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنها راحت الآن تعوض تأخرها.