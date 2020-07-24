منظومة إنذار صاروخي فائقة لحماية طائرات أميركا

منح الجيش الأميركي BAE Systems 179 مليون دولار أميركي لإنتاج الجيل القادم من نظام الإنذار الصاروخي (MWS) لحماية طائرات الدوار للجيش.

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وصمم MWS كجزء من برنامج نظام القدرة على الرد السريع المحدود الخاص بالخدمة (LIMWS) للقدرة على الاستجابة السريعة، لتحسين الكشف عن التهديدات واستمراريتها في البيئات المتنازع عليها، وفقاً لما نشره موقع New Atlas الأميركي.

وتعد أنظمة MWS جزءًا رئيسيًا من معظم أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وتتطلب ترقية مستمرة للتعامل مع أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات المتطورة بشكل متزايد.

ويعتمد نظام BAE LIMWS الجديد على معالج نظام التحذير المتقدم ثنائي الألوان (2CAWS) للشركة، والذي تم تصميمه للعمل في الظروف القاسية الشائعة في الطائرات العمودية.

وفقًا لـ BAE ، يستخدم 2CAWS مستشعرين للأشعة تحت الحمراء يعملان على جزأين مختلفين من نطاق الأشعة تحت الحمراء لتحديد التهديدات ، مع توفير قدرة معالجة رقمية ذات نطاق ترددي عالٍ جنبًا إلى جنب مع خوارزميات التحذير المتقدمة من صواريخ التعلم الآلي المطلوبة لتقليل الخطأ إيجابيات في حالات الفوضى العالية. يتضمن المعالج أيضًا كابلات الألياف الضوئية لنقل البيانات بشكل أسرع.

كما صمم نظام LIMWS ليكون متوافقًا من حيث الحجم والوزن واستهلاك الطاقة مع طائرات الجيش الأميركي الحالية ، بالإضافة إلى التوافق مع واجهات الطيار والإجراءات المضادة للتثبيت السريع وتكامل الأنظمة.

وقال كريس أوستن، مدير حلول الكشف عن التهديدات في شركة BAE Systems: "تتطور التهديدات وتنتشر بوتيرة سريعة وتحتاج أطقم طائراتنا التي تطير في طريق الأذى إلى أنظمة الحماية الأكثر تقدمًا المتاحة". "تتبع هذه الطلبات برنامج تطوير وتأهيل مكثف لمدة عامين، أصبح ممكناً بفضل شراكة قوية بين الصناعة والحكومة تركز على تحقيق جدول زمني قوي".