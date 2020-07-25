مفاجأة.. العثور على هيكل حيوان منقرض في هذا البلد

يعمل علماء حفريات روس على استخراج هيكل عظمي ضخم محفوظ جيدا لماموث صوفي قرب بحيرة شمالي سيبيريا.

كما جرى العثور على أجزاء من الهيكل العظمي من قبل رعاة الرنة المحليين في بحيرة بتشيفالافاتو في منطقة يامالو - نينيتس قبل بضعة أيام.

ووجد الرعاة جزءا من جمجمة الحيوان والفك السفلي والعديد من الأضلاع وشظية قدم مع أعصاب ما زالت سليمة.

نفق قبل حوالي 10000 عام

فيما يعتقد أن الماموث الصوفي نفق قبل حوالي 10000 عام، على الرغم من أن العلماء يعتقدون أن مجموعات صغيرة ربما عاشت لفترة أطول في ألاسكا وجزيرة رانجيل الروسية قبالة الساحل السيبيري.

وأظهرت لقطات لمحطات التلفزيون الروسية، الجمعة، علماء يبحثون عن أجزاء من الهيكل العظمي في الطمي بجانب البحيرة، حيث استعاد العلماء مزيدا من العظام ووجدوا أيضا شظايا أكثر ضخامة بارزة من الطمي.

وقالوا إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا ويحتاج إلى معدات خاصة لاستعادة ما تبقى من الهيكل العظمي.

اكتشاف يعمّق الفهم!

في السياق، قالت يفجينيا خوزياينوفا من معهد شيمانوفسكي في سالخارد في تصريحات متلفزة، إن العثور على الهيكل العظمي الكامل للماموث نادر نسبيا. وتسمح هذه الاكتشافات للعلماء بتعميق فهمهم للماموث.

وتم العثور على العديد من جيف الماموث المحفوظة جيدا في التربة الصقيعة شمالي سيبيريا.

يشار إلى أن سيبيريا تعاني من موجة حر، حيث حذرت وكالة الأمم المتحدة للطقس، الجمعة، من أن متوسط درجات الحرارة أعلى من المتوسط الشهر الماضي بمقدار 10 درجات مئوية.