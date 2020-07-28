انتبهوا.. كويكب بحجم ملعب يقترب من الأرض بهذا اليوم!

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن كويكبا يعادل في حجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس/آب المقبل.

وبحسب المعلومات، فإن الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في هذا التاريخ.

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وأضافت الوكالة أن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر، وسيحدث ذلك في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو.

من أبولو!

يذكر أن هذا الكويكب تم اكتشافه في 14 أغسطس 2009، وينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض.

وأضافت الوكالة أن المرة القادمة التي سيقترب بها PQ1 من كوكبنا ستكون في عام 2137.

كوكبان آخران

يشار إلى أن سانا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رصدها كوكبين يحملان اسم "DY30 2016" و"2020 ME3".

وأكدت الوكالة أن هذه الكويكبات لن تشكل أي تهديد بالنسبة للأرض، لأنها ستعبر وستكمل مسيرها من جانب كوكبنا فقط، بحسب صحيفة "express" البريطانية.