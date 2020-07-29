أثناء توجهه للمريخ.. مسبار الصين يرسل صورة للأرض والقمر

بعد أيام من إطلاق الصين، أول مسبار مستقل لها إلى الكوكب الأحمر، في مهمة طموحة تأمل من خلالها بشكل خاص إيصال روبوت مسيّر مكلف بتحليل تربة الكوكب، أرسل المسبار الصيني صورة للأرض والقمر في طريقه إلى الكوكب الأحمر على ما ذكرت وكالة الفضاء الصينية.

وتظهر الصورة الكوكبين على شكل هلالين في الفضاء الشاسع وقد التقطت على بعد 1,2 مليون كيلومتر من الأرض بعد ثلاثة أيام على إطلاق مهمة "Tianwen-1".

وكانت المركبة انطلقت الخميس من مركز وينشانغ على جزيرة هاينان في جنوب الصين.

ويتوقع أن تصل إلى مدار المريخ في شباط/فبراير 2021. وستحتاج إلى سبعة أشهر لقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين الأرض والمريخ وتبلغ 55 مليون كيلومتر في حدها الأدنى أي 1400 مرة دورة العالم.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال مهمات عدة إلى المريخ منذ الستينيات.

وتحمل مهمة (Tianwen-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف تحليل تربة المريخ.

وللصين خبرة في هذا المجال لكن على القمر إذ سبق أن أرسلت إليه المسبارين "أرنب اليشم" 1 و2 في 2013 و2019 على التوالي.

إلا أن المسافة بين الأرض والمريخ أطول ب140 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

هذا وطمأنت وكالة الفضاء الصينية إلى أن "الرحلة تتم بظروف جيدة حتى الآن".