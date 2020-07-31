الجيش الأميركي يستخدم أكمام سليكون لتدريب أكثر واقعية على العض

تعد الكلاب العاملة في مجال الخدمة العسكرية جزءًا لا يتجزأ وذات قيمة عالية للغاية بالنسبة للجيوش الحديثة. بحسب ما نشره موقع New Atlas، يتم الاعتماد على الكلاب في المهام العسكرية بسبب ذكائهم وحواسهم الحادة وخفة حركتهم وطبيعتهم الفطرية الوقائية وولائهم الشديد لأصحابهم.

يمكن أن تقوم الكلاب المدربة بمجموعة متنوعة من المهام والواجبات، من بينها التأمين والمشاركة في الدوريات وكشف المتفجرات والفخاخ وتتبع عناصر العدو والبحث والإنقاذ والحراسة للمصابين أو المفقودين وفي المهام التكتيكية أيضا.

تقنيات وفنون العض

وكما هو الحال في كافة المجالات العسكرية، يتطلب الأمر تدريبات على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية. وكما يتم تدريب الجنود على كيفية استخدام السلاح بشكل مثالي أو رفع لياقتهم البدنية وقدراتهم القتالية لتوجيه ضربات غير قاتلة مع القدرة على السيطرة على الخصم عند الاشتباك بالأيدي وشل حركته واقتياده أسيرًا، فإن الكلاب أيضا في الجيوش الحديثة يتم تدريبها على معرفة كيفية ومكان العض للتصدي إلى أي عنصر معاد محتمل. ويتم تدريب الكلاب أيضا على عدم مهاجمة الوجه أو الرقبة أو الفخذ، وحتى عند الهجوم للقبض على المهاجم أو العدو من الذراع فإن الكلاب تحتاج إلى تدريبات خاصة لمعرفة كيفية ومكان عض الأذرع.

وكما هو معروف فإن الكلاب صغيرة الحجم نسبيًا يمكنها أن تعض بقوة مدمرة بشكل مدهش. ويمكنهم أيضًا العض بهدوء شديد والتحقق من أنفسهم وعدم التمادي في خلال لحظات وجيزة إذا تم تعليمهم وتدريبهم على الإطباق بالأنياب على نقاط السيطرة الدقيقة.

تطوير لأدوات التدريب

وتمثل أدوات التدريب ركنًا أساسيًا في جودة تعليم وتأهيل الكلاب للمشاركة في المهام والخدمات العسكرية بمثل هذه الدقة والاحترافية. ولأن المواد المستخدمة حاليًا في تصنيع بعض أدوات التدريب مصنوعة من مواد مثل الجوت وهي ضخمة جدًا ولا تعطي شعورًا يحاكي بشكل واقعي إطباق الكلب بأنيابه على جلد ولحم ذراع بشري، فإن الكلب المُتدرب يمكن أن يرتبك ويجعله يتردد عندما يطبق في الحالات الواقعية القتالية على ذراع بشري حقيقي.

ولأن الأكمام المستخدمة في التدريب تحتاج أن تكون أقل حجمًا وتتطلب زوائد إضافية تم تطوير أكمام مصنوعة من مادة السيليكون لتلبية تلك المتطلبات.

قام بتطوير "أكمام العض" المبتكرة بواسطة فريق بقيادة دكتور ستيفن لي، وهو عالم بارز في مكتب أبحاث الجيش الأميركي.

سيليكون ونسيج كيفلر

يتألف الكم السيليكون الجديد من طبقة خارجية من السيليكون صناعي غير سام ويدعمها شبكة داخلية تمنح نسيج الكم مرونة أشبه ما تكون بالجلد على الساعد البشري. كما تحتوي الأكمام المبتكرة أيضا على طبقات داخلية مصنوعة من الجلد ورغوة تبديد والعديد من طبقات نسيج كيفلر، بما تجعل الأكمام أقل سمكًا.

يتم حاليًا استخدام الأكمام الجديدة بواسطة ضباط قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي، والذين أشاروا إلى أنها تسمح بقيام الكلاب بتنفيذ التدريب على عضات ممتلئة بحسب المواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تم تزويد الأكمام بحزامين قابلين للتعديل لتناسب كافة القياسات المطلوبة سواء للمدرب أو فصيلة الكلاب الجاري تدريبها.

أكمام تنزف دمًا اصطناعيًا

وفي الوقت ذاته، تعمل جامعة كامبل على مزيد من التطوير لتصميم مفهوم أكثر واقعية ينزف الدم الاصطناعي عند قيام الكلب بتنفيذ تدريب العض.

ويوضح دكتور لي قائلًا: "تقدم الكلاب العسكرية، التي لا تقدر بثمن، دعما لا يضاهى لمساعدة الجنود على إنجاز مهمتهم وإنقاذ حياة الجنود. وساعدت أداة التدريب الجديدة على تحسين عضات الكلاب بشكل كبير وفي تطوير أنياب قتالية فعالة."

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تكريم ترمب لكونان

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قام بتكريم الكلب المقاتل البطل "كونان"، الذي شارك في قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، على أيدي القوات الأميركية، في نهاية أكتوبر الماضي.

أقيم حفل تكريم "كونان" في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، بحضور زوجة ترمب ميلانيا ونائبه مايك بنس. وأشاد ترمب خلال الحفل بإنجازات كونان، الذي تم نقله خصيصًا من العراق إلى واشنطن ليحضر التكريم الذي حرص الرئيس الأميركي على أن يقوم به شخصيًا.