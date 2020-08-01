إعصار عنيف قد يرجئ عودة "سبايس إكس" المأهولة للأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن أول رائدي فضاء يبلغان محطة الفضاء الدولية في مركبة أميركية منذ حوالي عقد قد لا يعودان إلى الأرض في الموعد المحدد، الأحد، بسبب الإعصار "أيساياس".

وقد انطلق بوب بنكن وداغ هيرلي من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة في 30 مايو داخل كبسولة "كرو دراغون" المصنعة من "سبايس إكس". وكان من المقرر أن يعودا بعد ظهر الأحد قبالة سواحل فلوريدا.

غير أن "ناسا" أشارت إلى أنها تتابع التطورات المتعلقة بالإعصار "أيساياس" الذي يقترب من فلوريدا، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا في هذا الشأن قبل حوالي ست ساعات من انطلاق المركبة المقرر عند الساعة 23,34 بتوقيت غرينيتش، السبت.

وقال بنكن في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "لا نتحكم بالأحوال المناخية وندرك أننا قادرون على البقاء فوق فترة أطول".

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وقد تهبط المركبة في خليج المكسيك أو على طول السواحل الأطلسية في فلوريدا.

وأبدى رائدا الفضاء حماسة للعودة إلى الأرض بعد مهمة استمرت شهرين.

وقال بنكن "ابني في السادسة من عمره وأنا أراه في الفيديوهات التي أتلقاها والمحادثات الهاتفية التي أجريها معه. لقد تغير كثيرا".

وقد أصبح بوب بنكن وداغ هيرلي أول رائدي فضاء تنقلهما شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد مع وكالة ناسا.

كذلك شكلت المهمة أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011 عند سحب المركبات الفضائية الأميركية من الخدمة.