آخر مرحلة من رحلة "سبيس اكس" الأولى.. إعادة رواد الفضاء

يواجه رائدا فضاء من وكالة ناسا المرحلة الأخيرة والأهم من رحلتهما التجريبية لـ"سبيس إكس"، وهي العودة إلى الأرض مع هبوط نادر على الماء.

وشارك الرائدان دوغ هيرلي وبوب بنكن في حفل وداع السبت بمحطة الفضاء الدولية، قبل ساعات من رحيلهما المقرر على متن مركبة الفضاء "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وعلى الرغم من اقتراب الإعصار أسياس من السواحل الأميركية، قالت ناسا إن الطقس يبدو مؤاتياً في فترة ما بعد الظهيرة اليوم الأحد في خليج المكسيك بالقرب من بنما سيتي بولاية فلوريدا.

وسيكون هذا أول هبوط على الماء لرواد فضاء منذ 45 عاماً. وكانت آخر مرة عام 1975 بعد مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عُرفت باسم "أبولو – سويوز".

ومن شأن عودة رائدي الفضاء إلى الوطن - من المهمة التي امتدت لشهرين - أن تنهي الشح المطول في عمليات الإطلاق بالولايات المتحدة التي اعتمدت على الصواريخ الروسية لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية منذ سنوات.

وبإطلاق هيرلي وبنكن من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في 30 مايو/أيار الماضي، أصبحت "سبيس إكس" أول شركة خاصة ترسل أشخاصاً إلى الفضاء. كما أنها الآن على وشك أن تصبح أول شركة تعيد الأشخاص من الفضاء.

وقال بنكن: "كان الجزء الأصعب هو إطلاقنا، لكن الأهم هو إعادتنا إلى الوطن". وأضاف أن الهبوط الناجح للمركبة سيحقق لقدرة الإطلاق الأميركية التكامل التام.

وقدم قائد محطة الفضاء كريس كاسيدي، الذي سيبقى على متن المحطة مع رائدين روسيين حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل، لهيرلي علما أميركيا صغيرا كان رواد فضاء سابقون قد أوصلوه إلى محطة الفضاء في يوليو/تموز 2011.

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وقال كاسيدي: "ينتابنا الحزن قليلاً لرؤيتهم يذهبون، ولكننا متحمسون جداً لما يعنيه برنامج الفضاء الدولي الخاص بنا بعد إضافة هذه القدرة" لإطلاق كبسولات تجارية للفضاء.

كما يعود كل من هيرلي وبنكن برفقة ديناصور أزرق وأرجواني يدعى تريمور، اختاره أبناؤهما الصغار لمرافقتهما في المهمة التاريخية.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة طاقم "سبيس أكس" التالية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وتفوقت "سبيس أكس" المملوكة لإيلون ماسك بسهولة على شركة "بوينغ"، التي من غير المتوقع أن تطلق طاقمها الأول للفضاء قبل العام المقبل.