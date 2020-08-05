نظام استشعار جديد للدرون يمكنه من مراقبة مدينة بأكملها

تعاظمت القيمة التكتيكية للدرون طراز R1-21A Blackjack بعد تزويدها بجهاز استشعار جديد ينقل الصور المتحركة في منطقة شاسعة الاتساع بما يجعلها أداة أكثر قوة لاستخدامات الجنود في ساحات القتال. فبحسب ما نشره موقع Defense News الأميركي، يمكن للدرون الصغيرة الحجم تنفيذ عمليات مراقبة لمساحات تصل إلى حوالي 8 كيلومترات مربعة في نفس اللحظة.

سبتمبر 2020

أعلنت شركة Logos Technologies في نهاية الشهر الماضي عن فوزها بعقد تبلغ قيمته 6.7 مليون دولار لتقديم نموذجين أوليين لنظام استشعار للصور المتحركة WAMI إلى قيادة أنظمة القوات الجوية التابعة للبحرية الأميركية في سبتمبر. يطلق على نظام الاستشعار Card Counter من قبل القوات البحرية، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء ويزن 12 كيلو غرامًا.

درون بلاك جاك المتميز

تستخدم البحرية الأميركية درون "بلاك جاك" في مهام الاستخبارات والمراقبة وتغطية الاستطلاع ليلا أو نهارا. ويتميز درون "بلاك جاك" بالقدرة على الإقلاع دون إلى الحاجة إلى مدرج، ويبلغ مدى تحليقه حوالي 50 كيلومتراً ويمكنه البقاء في الجو لمدة تصل إلى 16 ساعة.

وتم بالفعل تجهيز درون "بلاك جاك" بعدد من المستشعرات المتطورة، بما في ذلك الأنظمة التي تدعم تصوير الفيديو بالحركة الكاملة ومجسات الأشعة تحت الحمراء وباحث المدى بأشعة الليزر بالإضافة إلى حزمة توصيل وتبادل الاتصالات، إلا أن نظام الاستشعار الجديدCard Counter يوفر إمكانية إضافية وهي القدرة على مراقبة مدينة بأكملها.

فيديو رقمي عالي الدقة

وقال دوج رومبوغ، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في شركةLogos Technologies، في تصريح لموقع C4ISRNET: لتبسيط الشرح يمكن تخيل أن النظام الجديد يعمل نوعًا ما مثل البث المباشر لبرنامج غوغل إيرث ولكن مع ميزة القدرة على نقل اللقطات بنظام الفيديو الرقمي عالي الدقة.

بث حي وتسجيل

يسمح استخدام WAMI ومقاطع الفيديو ذات الحركة الكاملة معًا للمشغلين بتصوير لقطات فيديو شاملة لكل ما يحدث على الأرض في مدينة ما، مع إمكانية الزووم والتكبير للقطات من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل والمتابعة لأي نقطة تثير الاهتمام. ويضيف رومبوغ أن نظام استشعار Card Counter يمكنه تخزين ست ساعات أو أكثر من لقطات الفيديو والبيانات لتحليلها لاحقًا، بالإضافة إلى ميزة نقل أجزاء من هذه اللقطات مباشرة إلى المستخدمين على أرض الواقع في نفس اللحظة.