المشروبات والميكروويف.. هكذا تسخنها دون ضرر

تجدد الجدل مؤخراً حول تحضير الشاي، بعدما كشف خبراء من الصين أن إعداده في الميكروويف يشوبه عيوب بسبب توزيع غير متساو للحرارة في جميع أنحاء الكوب، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل فريق الخبراء الصينيين إلى أنه على عكس الغلاية لا ينتج عن استخدام الميكروويف في إعداد كوب شاي الحصول على مشروب ساخن بشكل متساوٍ، بل لفتوا إلى أنه يمكن أن يكون المشروب في قاع الكوب أبرد بمقدار 10 درجات مئوية عن السطح.

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كوب زجاجي بحواف فضية

كما يعتمد صنع الشاي المثالي على تسخين الماء بدرجة حرارة مناسبة، إذ يحتاج الشاي الأسود إلى التحضير عند 90-98 درجة مئوية، بينما يحتاج الشاي الأخضر إلى درجة حرارة أعلى من 80 درجة مئوية.

لكن الباحثين ابتكروا كوباً من الزجاج له حواف فضية خاصة للسماح بتسخين الماء لإعداد المشروبات بشكل جيد داخل الميكروويف.

غلاية كهربائية أو على الموقد

ومن المعروف أنه عندما يتم تسخين الماء أو المشروبات في غلاية، تنتقل الحرارة من أسفل لأعلى، سواء كان التسخين عن طريق غلاية كهربائية أو وعاء على الموقد، مما يجعل الماء في الجزء السفلي من الوعاء أقل كثافة ويتحرك للأعلى عن طريق الحمل الحراري.

في المقابل، يمكن أن تهبط المياه الباردة لقاع الوعاء، حيث تتعرض للحرارة المنبعثة من مصدر التسخين إلى أن تكتمل عملية التسخين بشكل موحد ومتسق في نهاية المطاف.

مجال كهرومغناطيسي

أما عند التسخين داخل الميكروويف، فإن المجال الكهرومغناطيسي المستخدم لتسخين الأشياء منتشر، غير أنه ليس متجانساً، مما يؤدي إلى وجود "نقاط ساخنة" في السائل أو المشروب في حين لا يصل باقي المادة السائلة إلى نفس الدرجة من التسخين.

في الواقع، إن نقطة التسخين غير المتكافئ في الميكروويف هي السببب أن الأنواع التقليدية منها يتم تزويدها بأقراص دوارة للمساعدة في مرور مختلف أجزاء أطباق أو أوعية الطعام عبر الحقل الكهرومغناطيسي لضمان تسخينه بالكامل، علاوة على أن هناك توصيات في استخدام الميكروويف بأن يتم ترك الطعام لفترة قليلة قبل تناوله بعد تسخينه فيه من أجل إعطاء فرصة لانتشار الحرارة بشكل متساوٍ.

حل الثغرة

وفي دراستهم العلمية، قام الباحث باوكينغ تسانغ، مهندس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، وزملاؤه بفحص طبيعة التسخين غير المنتظم لأفران الميكروويف على الماء وغيرها من المشروبات من أجل التوصل إلى حل لتلك الثغرة.

وبالفعل، قام الخبراء الصينيون بتصميم صفيحة فضية خاصة تغطي حافة وعاء زجاجي كي تحمي سطح السوائل من الموجات الدقيقة عن طريق تقليل المجال الكهرومغناطيسي في الجزء العلوي. وتساعد تلك الطريقة على عدم تسخين سطح المشروب مباشرة، مما يساعد على الحصول في نهاية الأمر على سائل ساخن بدرجة متساوية ومتجانسة.

فكرة كارثية

إن وضع معدن داخل أفران الميكروويف هو في الواقع فكرة كارثية، لأنه يعكس في الغالب الموجات الدقيقة، بدلاً من امتصاصها، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى توليد طاقة تكفي لإتلاف دائرة الفرن.

كما أن وضع معدن داخل الميكروويف يمكن أن يؤدي إلى تراكم الإلكترونات التي تثيرها الموجات الدقيقة على سطح زوايا وحواف أي أجسام معدنية، التي يمكن أن تشعل حرائق أو على أقل تقدير تتلف الميكروويف.

زجاج مطلي بالفضة

إلا أن تصميم فريق الخبراء للوعاء المصنوع من الزجاج المطلي بالفضة، مثل بعض الأواني البخارية التجارية ومواقد الأرز، تم وفقاً لحسابات دقيقة هندسياً لتكون آمنة في الميكروويف.

كما اعتمد التصميم الهندسي الدقيق للهيكل المعدني إلى اختيار الحجم المناسب بحيث تقع الحافة المعدنية المعرضة للاشتعال في الحيز الضعيف للمجال الكهرومغناطيسي، وحيث يمكنها تجنب الاشتعال بشكل تام وتكون آمنة للغاية.

لكن، بحسب الباحثين، لن تنجح الحيلة نفسها في تحسين تسخين الأطعمة الصلبة في الميكروويف، لأنها لا تخضع لفكرة الحمل الحراري. وأوضح تسانغ قائلاً: "بالنسبة للمواد الصلبة، لا توجد طريقة بسيطة لتصميم وعاء أو طبق من أجل تحقيق نتيجة تسخين أفضل بكثير. يمكننا تغيير التوزيع الميداني، غير أن التغيير ضئيل للغاية، لذا فإن التحسين محدود".

9 تحذيرات عامة

في نفس السياق، ينبغي التحذير من أن هناك العديد من الأكلات والأدوات التي يحظر وضعها داخل الميكروويف لعدد من الأسباب، كما يلي:

1- تجنب طهي أو تسخين البيض المسلوق بالقشرة، العنب، الخوخ، البرقوق، وأي فاكهة تحتوي على قشرة، حيث تتسبب الحرارة الشديدة الكامنة نتيجة التسخين بالميكروويف إلى انفجار حبة البيض أو الفاكهة بداخله.

2- يمنع وضع الأطباق المصنوعة من الفلين داخل الميكروويف، حيث إن تفاعل الحرارة مع الطعام على طبق من الفلين يؤدي إلى تكون مواد سامة. ومع طول مدة التسخين تنصهر هذه الأطباق وتذوب وتندمج أجزاء منها في الطعام، وهي بالطبع من التفاعلات الخطيرة المسببة للسرطانات.

3- يمنع نهائياً وضع أي أطباق أو أوان أو ملاعق أو أي أدوات معدنية، وكذلك أي أطباق صينية أو أكواب تحوي نقوشا ذهبية أو فضية، لأن وجود المعدن داخل أفران الميكروويف يتسبب في حدوث شرارة كهربائية ربما تؤدي إلى حريق أو انفجار الفرن.

4- لا يمكن وضع ورق الألومنيوم، المعروف باسم الفويل داخل الميكروويف حتى لا يتسبب في احتراقه.

5- العبوات والأكياس الورقية غير المخصصة لاستخدامات الميكروويف يمكن أن تشتعل وتتسبب في تلفه.

6- لا يمكن استخدام عبوات بلاستيكية داخل الميكروويف سوى تلك المدون عليها أنها آمنة لهذا الغرض.

7- يحظر تماماً تشغيل الميكروويف وهو فارغ حتى لا يحترق الجهاز ويتلف.

8- توخي الحرص عند استخدام الميكروويف في تسخين الماء والسوائل حتى لا ترتفع درجة حرارته أكثر من درجة الغليان، مما قد يتسبب بإصابة المستخدم بحروق خطيرة عند رفع الكوب.

9- تجنب تجفيف الفلفل الحار وأي منتجات مماثلة داخل الميكروويف، حيث إن درجة حرارة الناتجة عن المجال الكهرومغناطيسي للميكروويف ستؤدي إلى تطاير المادة الحارقة وقد تتسبب في إصابات مؤلمة وخطيرة في العينين و/أو الجهاز التنفسي.