أقنعة كورونا المُتلفة تنذر بأزمة بيئية.. فما الحل؟

بعد أشهر عدة على انتشار فيروس كورونا، يواجه العالم مشكلة بيئية تتمثل بنفايات الأقنعة والقفازات المستخدمة للوقاية من الفيروس، حيث حذرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الأميركية من أزمة تلك النفايات الضارة التي قد تسبب تغيرا بيئيا على مدى سنوات طويلة.

وأفادت الصحيفة بأن العالم يستهلك أكثر من 194 مليار كمامة وقفازا شهريا بسبب كورونا، مشيرة إلى أن تلك الأقنعة أو القفازات البلاستيكية تُستهلك لمرة واحدة لتصبح نفايات ضارة.

معظم هذه النفايات غالباً ما تنتهي في البحار والمحيطات لتترك أثرا واضحا على النظام البيئي لعقود قادمة.

وحذر نشطاء بيئيون فرنسيون من زيادة عدد الأقنعة المتلفة في البحار والمحيطات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها بسبب ما قد تفرزه من أبخرة سامة ستضر المناخ.

موضوع يهمك قُتل 8 أشخاص هم 6 فرنسيين ونيجريان، الأحد، على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر، وفق ما أفاد... النيجر.. مسلحون يقتلون 6 سياح فرنسيين ونيجريين العرب و العالم

فما الحل إذن؟

ينصح نشطاء البيئة بأهمية استخدام الأقنعة التي يمكن إعادة استخدامها، لتقليل نفايات الأقنعة والقفازات البلاستيكية.

ومن هنا تبرز أهمية استخدام الأقنعة والقفازات القماشية التي يمكن استخدامها وغسلها وتطهيرها لعدة مرات، وبالتالي وقاية البيئة من أزمة قد تساوي في حجمها أزمة كورونا.