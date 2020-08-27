ضد الحريق والحشرات.. نسيج مبتكر للزي العسكري الأميركي

أطلق الجيش الأميركي دعوة لابتكار زي موحد جديد اشترط أن يكون مثبطًا للحرائق وطاردًا للحشرات. وبحسب ما نشره موقع New Atlas، نجح فريق بحثي بقيادة دكتور راماسوامي ناغاراجان، من مركز لويل للمواد المتطورة بجامعة ماساتشوستس، في ابتكار مادة جديدة متعددة الوظائف مصنوعة من النايلون والقطن ومواد كيميائية غير سامة.

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الزي العسكري أمس واليوم

وقطعت الأزياء العسكرية شوطًا طويلاً منذ الأيام، التي كانت وظيفتها الرئيسية فيها تحديد الجانب الذي ينتمي إليه الجندي لترهيب العدو. وفي الأيام الخوالي، ربما كان الزي الرسمي مثيرًا للإعجاب وملونًا، لكنه كان أيضًا غير مريح، ويصعب تنظيفه والعناية به، ولم يكن عمليًا بدرجة كافية سواء في المهام القتالية أو اليومية.

أما اليوم فقد أصبح الزي الرسمي عالي التقنية بشكل متزايد، بما يشمل مزايا التمويه الرقمي والحماية من العوامل البيولوجية والكيميائية والانفجارات وحتى القفازات أصبحت ذاتية التسخين.

متطلبات الجيش الأميركي

وتشمل متطلبات الجيش الأميركي لتصميم وابتكار زي عسكري حديث أن يكون زيًا موحدًا ومريحًا ويناسب الظروف المناخية المختلفة ويسهل غسله لكن يمتاز بالمتانة ومقاوم للحريق ويمكنه صد الحشرات، بالإضافة إلى مراعاة أن يكون التصنيع غير مكلف وصديق للبيئة أيضًا.

بذور وحبوب ومكسرات

بالنسبة للمادة الأساسية للنسيج المبتكر، اختار فريق دكتور ناغاراجان مزيجًا 50-50 من القطن والنايلون المتاح تجاريًا، والذي أثبت بالفعل أنه غير مكلف ومريح وقوي ومقاوم للتآكل. وتم معالجة النسيج ليصبح أكثر مقاومة للحريق عن طريق تعزيز الألياف بمركب غير سام يحتوي على الفوسفور يسمى حمض الفيتيك المشتق من البذور والمكسرات والحبوب.

زهرة الأقحوان

يقول عضو الفريق العلمي سرابه كولكارن: كانت الخطوة التالية، لاستيفاء شرط مقاومة الحريق، هي جعل المادة طاردة للحشرات بواسطة مادة كيميائية اصطناعية غير سامة تعرف باسم البيرميثرين، وتؤدي وظيفة تماثل عمل المستخلصات الطبيعية من زهرة الأقحوان.

مقاومة البعوض

أظهر النسيج الجديد القدرة على مقاومة الحريق بنسبة 20% على الأقل بالمقارنة مع النسخة غير المعالجة. وفي الوقت نفسه، أظهرت اختبارات مقاومة الحشرات الحية زيادة بنسبة 98٪ في القدرة على مقاومة البعوض.

الفسفور ومضاد للميكروبات

ويقول دكتور ناغاراجان: "نرغب في استخدام مادة أخرى غير حمض الفيتيك تحتوي على المزيد من الفوسفور، وبالتالي تضفي مستوى أكبر من تثبيط اللهب، ومتانة أفضل، مع حماية بشرة الجنود من أي سموم"، موضحًا أنه يجري حاليًا بحث إمكانية إضافة مضادات الميكروبات لمنع العدوى من البكتيريا" إلى نسيج الزي العسكري، الذي من المقرر أن يتم عرض نتائجه أثناء الاجتماع الافتراضي والمعرض الافتراضي للجمعية الكيميائية الأميركية (ACS) لخريف 2020.